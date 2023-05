VI edizione del Festival Verona Tessile, 30 aprile - 3 maggio 2023. Grandi opere, in tessuto, con raffigurazioni straordinarie e “parlanti”.



Usciremo, probabilmente, in ritardo, con questo scritto, ma non potevamo fare a meno di riconoscere una grande lode alle Organizzatrici del VI Festival Verona Tessile, perché lo stesso significa bene utilizzare il tempo, volontà d’incontro, di dare luce, nel tessuto e nel colore, alla propria visione di quanto ci è dintorno, del passato e del presente, creando, così, culturale un colloquio, fra l’operatore – in questo felice caso, l’operatrice, perché il Festival in parola è tutto al femminile – nell’arte del tessere, e chi il relativo manufatto osserva ed ammira, nei suoi particolari. Il titolo, insolito, ma, ad hoc, della manifestazione “Impavide”, si riferisce alle artiste, che, dimenticate dal mondo dell’arte, rivivono nel tessuto, che le stesse, con le loro mani, creano. Non possiamo non aggiungere “…e che tessuto”! Artiste, che, esperte nell’arte tessile nazionale ed internazionale, danno nuova vita a parole, dipinti, sculture o fotografie, interpretandoli, come dicevamo, attraverso la loro sensibilità, in manufatti tessili. Il Festival 2023 era dato da oltre 350 opere tessili, create da autrici da Europa, Africa e America. Ospiti d’onore erano le tessitrici ucraine di Quilt, artiste di fama internazionale, presenti, in Gran Guardia, con vari capolavori, mai esposti in precedenza. La tessitura, dunque, si è presentata ufficialmente, per la sesta volta, a Verona, come strumento, oltre che, per la messa in relazione delle persone, per fare conoscere lavori d’arte, capaci di dare voce a problematiche attuali e al sociale, nei loro continui cambiamenti e complessità, con una particolare, dobbiamo dire, anche, eccezionale attenzione alla forza creativa delle donne, che nel tessuto, esprimono se stesse. Il Festival Verona Tessile 2023, portava il titolo, come cennato, ‘Impavide’, dedicato essendo stato ‘alle tante donne, che, nel passato e nel presente, hanno lottato e lottano, per affermare, come sopra ricordato, con forza, la loro alta creatività e la loro perizia tecnica, in un mondo, prevalentemente maschile. E, in tal senso, la splendida iniziativa, peraltro, elegante ed eccellentemente presentata, è fortemente riuscita, grazie all’impegno della veronese Associazione “Ad Maiora”, che, sorta oltre vent’anni orsono, ha creato e felicemente crea, con oltre un centinaio di esperte socie, quanto stiamo, molto modestamente, descrivendo. Diversi, numerosi i soggetti, in tessuto, riprodotti, in piccolo ed in grande formato, tutti di straordinaria bellezza e caratterizzati da assoluta precisione, nella raffigurazione, molti dei quali, uscendo dalla staticità del disegno, imbastiscono un diretto colloquio, anche sulla natura, sull’uomo e sulla storia, in generale, con l’osservatore, facendosi fortemente ammirare… Non vorremmo, in merito, fare torto a nessuna autrice, ma, ci hanno fortemente colpito, fra i tanti, preziosissimi, del resto, due lavori, uno, riguardante la martoriata terra di Kiev ed uno – ci si voglia scusare la debolezza, da veronesi, come siamo – riproducente, parzialmente, il rosone, che, in pietra, nei domenicani colori bianco, nero e rosso, si imponne, splendidamente, dinanzi all’altare maggiore della Basilica di Santa Anastasia. I motivi? Il primo, di Nina Nanchukovska, ci propone – attraverso uno splendido, esteso campo di grano, dal ridente sole nascente, illuminato, e, da azzurri fiordalisi, reso straordinario – un ampio tratto di feconda terra d’Ucraina, alla quale esprimiamo, sentitissimo il nostro auspicio di pace e di vicinanza, usando le parole di Ugo Foscolo: “finché il sole risplenderà su le sciagure umane”…; il secondo, ci fa volgere il pensiero al “rosone”, simbolo dell’Ordo Praedicatorum, ossia, dei Domenicani – l’originale dello stesso appare, oggi, all’entrata del Museo di Caste Vecchio – che costruirono Santa Anastasia, Verona, e quindi a San Pietro martire, veronese, cui la basilica fu dedicata. Una, forse, troppo ampia parentesi, quella che precede, la quale, tuttavia, vuole essere di alta lode e di massimo complimento a Ad Maiora e ad Associazioni o a Gruppi, che s’impegnano, nel nobile artigianato della tessitura figurativa e che organizzano, ogni anno, nella città scaligera, il grandioso Festival Verona Tessile, facendo, nel suo complesso informazione, motivi-base d’approfondimento e, quindi, cultura. Non ultimo: abbiamo, con piacere, personalmente rilevato, come, nell’ambito dell’esposizione, gentili esperte “artigiane” insegnassero, a possibili interessate, con tanto di modernissime macchine da cucire, alla mano, la creazione di tessuti raffigurativi. Per ulteriori informazioni: info@associazioneadmaiora.it.

Pierantonio Braggio