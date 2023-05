MATTUZZI: «QUESTO INTERVENTO CONFERMA IL GRANDE LAVORO TECNICO E OPERATIVO CHE ATER STA SVOLGENDO PER RINNOVARE, DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO E SISMICO, GRAN PARTE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ».



È stato completamente ristrutturato, grazie all’ottenimento del Sismabonus e

del Superbonus 110%, il complesso edilizio residenziale, in via San Lorenzo, n.

1, a Mozzecane.

«Un’intervento importante - dichiara soddisfatto il presidente Matteo Mattuzzi-,

a conferma del grande lavoro tecnico e operativo, che tutto il personale di

ATER sta svolgendo, per rinnovare dal punto di vista energetico e sismico gran

parte degli immobili di proprietà. A questo proposito, a breve, partiranno anche

i lavori di riqualificazione di altri diciotto appartamenti, in via Quartieri, a

Mozzecane».

In via San Lorenzo, sono quattordici, di cui dodici di proprietà di ATER, gli

alloggi riqualificati dal punto di vista edilizio, energetico e sismico, per un

importo totale di 1.900.000 euro. Sei mesi di lavorazioni che hanno permesso

di efficientare gli appartamenti portandoli dalla classe energetica F alla B.

«Questi interventi - specifica il sindaco di Mozzecane, Mauro Martelli - sono

preziosi per il nostro territorio perché riqualificano, non solo le unità abitative

residenziali, ma anche tutto il quartiere. Ringrazio il consigliere regionale

Tomas Piccinini e il presidente di ATER Matteo Mattuzzi, per l’efficace lavoro

svolto nella nostra zona, a conferma dell’importante sinergia che si è creata tra

Amministrazione, ATER e Regione Veneto».

Le lavorazioni di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico hanno

interessato: le facciate con la posa del cappotto isolante, la tinteggiatura e la

sostituzione dei serramenti esterni; il tetto con il rifacimento della copertura, la

posa di degli isolanti termici e la sostituzione delle vecchie caditoie per l’acqua

piovana con nuove lattonerie e gli impianti termici di riscaldamento mediante

la sostituzione delle caldaie esistenti a vantaggio di impianti di nuova

generazione. È stata eseguita, inoltre, anche la riqualificazione delle aree

pertinenziali esterne, con interventi di bonifica della copertura in cemento

amianto dei posti auto e il rifacimento della recinzione esterna.

«Questi interventi - conclude Mattuzzi - sottolineano l’impegno del Consiglio di Amministrazione verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento energetico. Siamo consapevoli, dunque, che dobbiamo lasciare un segno positivo affinché si favorisca la riduzione delle emissioni carboniche in atmosfera per garantire, non solo il miglioramento della qualità dell’aria, ma anche la diminuzione dei costi in bolletta per gli inquilini».

Verona, 08 maggio 2023