FIERA DI MONACO “TRANSPORT AND LOGISTIC 2023”



Dopo la pandemia, ritorna la più grande fiera dei Trasporti e della Logistica del mondo a Monaco. Anche in questa edizione, il Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa di Verona è stato tra i principali protagonisti. Infatti, giovedì 11 maggio 2023 alle ore 11:00 presso lo stand di Consorzio ZAI si è tenuto il convegno sul Nuovo Patto per il Sistema Logistico della Regione Veneto dove i nodi logistici veneti hanno presentato il patto di collaborazione per la promozione e lo sviluppo del Sistema Logistico Veneto siglato nell'ottobre 2022 dai principali players della logistica del Veneto presenti a Monaco alla Fiera “Transport Logistic”. Il convegno si è aperto con i saluti del Presidente di Consorzio ZAI Matteo Gasparato, il quale ha ricordato che grazie all’impegno profuso durante il periodo pandemico, lo scorso anno a Padova si è siglato questo nuovo patto. Grazie all’accordo raggiunto tra i principali attori istituzionali del Veneto, sono state messe assieme le forze per creare un’unica realtà territoriale che possa generare un valore aggiunto nelle relazioni internazionali. Questo è stato possibile grazie alla cooperazione di Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dell’Interporto di Padova, dell’Interporto di Rovigo, dell’Interporto di Portogruaro, della Regione Veneto, del gruppo Save. Oltre al Presidente Matteo Gasparato, è intervenuto Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio in rappresentanza dei nodi logistici che aderiscono al Patto, il quale ha presentato per la prima volta in un contesto internazionali il network, le motivazioni che hanno portato alla creazione di un "sistema infrastrutturale e logistico", gli obiettivi, le azioni già messe in campo e gli ambiti in cui sviluppare le sinergie. Successivamente, è intervenuto il responsabile di Cargo di Save Group, Marco Bergamaschi, per un focus dedicato allo sviluppo della mobilità passeggeri con l’implementazione del “flying and cruise” che mira a migliorare le connessioni tra aeroporto e le banchine portuali di Venezia e di Chioggia. Europlatform, Associazione Europea degli Interporti con il Presidente, Isabel Velasco, e Camera di Commercio Italo-Tedesca con il Segretario Generale, Alessandro Marino, hanno portato un punto di vista internazionale e un focus sulla relazione tra la Baviera e il Nordest italiano. Chiude l’incontro Andrea Menin, Direttore logistica e Navigazione della Regione del Veneto, evidenziando l'importanza di una vision comune per la pianificazione delle infrastrutture regionali necessarie allo sviluppo economico e alla tutela del patrimonio territoriale per mantenere la Regione del Veneto al centro delle reti infrastrutturali e commerciali strategiche a livello internazionale. La presentazione è il primo appuntamento concreto di condivisione dei progress dell’offerta logistica del Veneto presso i mercati internazionali.

La giornata è proseguita con la visita presso lo stand di Consorzio ZAI dell’ambasciatore italiano in Germania Armando Varricchio accompagnato dal console generale d’Italia a Monaco di Baviera Sergio Maffettone. L’ambasciatore ha voluto conoscere la realtà dell’Interporto Quadrante Europa di Verona essendo stato riconosciuto come il più importante a livello europeo.