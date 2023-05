STAFFETTA CORTINA-MILANO IN 12 TAPPE PER IL 75° DELLA FONDAZIONE DELL’ A.N.A.O.A.I. NAZIONALE



Da Cortina a Belluno e poi a Treviso e Venezia infine a Padova da dove la staffetta ha ripreso il suo cammino, la “Fiaccola Azzurra” è stata fra le mani di grandissimi Campioni, orgoglio ed esempio dello Sport italiano.



Sabato 20 maggio la staffetta è partita dalla piazza del comune di Padova per giungere a Verona alle 17.30 in piazza Cittadella.

87 km tra corsa e bicicletta e hand bike con atleti olimpici normodotati e diversamente abili con tra gli altri la campionessa olimpica di fioretto Barcellona 92 Francesca Bortolozzi , Francesco Lamon e Elia Viviani rispettivamente oro olimpico a Tokyo 2020 e a Rio 2016 nel ciclismo su pista Pozzato Filippo olimpico ad Atene 2004 a vincitore anche della Milano San Remo gli olimpici Guendalina Sartori tiro con l’ arco, Rio 2016, Alessandra Cappelotto sci di fondo Albertville 1992 e Mario Benetton olimpico ciclismo, Sydney 2000. Poi gli azzurri veronesi x il canottaggio Mattia Boschelli presidente Anaoai della sezione di Verona, Maurizio Marogna, Giorgio Pasetto, Paola Sometto, Renzo Mariani, Ezio Cardi. L’ ultimo staffettista il sindaco di Verona Damiano Tommasi che tutti ricordiamo ai mondiali Delfi Korea Giappone 2002 e non solo, che ha portato la fiaccola azzurra da Corso Porta Nuova fino a piazza Cittadella, assieme al giovane atleta di basket in carozzina, Andrea Arbetti.

Al termine della staffetta l’ incontro con pubblico e stampa in Sala Arazzi a Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona, con il sindaco Tommasi è ilPresidente della Anaoai, Novella Calligaris

il 75mo anniversario è stato patrocinato dal ministro per i giovani e per lo sport, coni, cip, world Olympic association , fondazione Milano cortina , fondazione Cortina regione Veneto città di Verona con il supporto di Fondazione terzo pilastro, Aci , istituto credito sportivo , intesa San Paolo , Sara Ti assicura , Alifax e NEXTING

Sabato 27 maggio prossimo dalla Fondazione Bentegodi la staffetta ripartirà alla volta di Mantova



L’intero itinerario si sta svolgendo su di un percorso di circa 1.000 Km da Cortina a Milano, in 12 tappe da coprire senza l’ausilio di mezzi a motore, nel periodo dal 15 aprile al 09 luglio 2023 con le seguenti date:

15 aprile Cortina-Belluno; 22 aprile Belluno-Treviso; 6 maggio Treviso-Venezia; 13 maggio Venezia-Padova 20 maggio Padova-Verona; 27 maggio Verona-Mantova; 10 giugno Mantova-Brescia; 18 giugno Brescia-Bergamo;

24 giugno Bergamo-Sondrio; 1 luglio Sondrio-Lecco; 8 luglio Lecco-Varese; e 9 luglio Varese-Milano.



La staffetta Cortina-Milano è stato il primo degli eventi per il 75° anniversario dell’ ANAOAI, cui ne seguiranno altri in centro e in sud Italia. Eventi che uniranno atleti normodotati e diversamente abili, all’insegna dell’inclusione e i cui staffettisti porteranno una riproduzione della fiaccola azzurra. La staffetta coinvolgerà Azzurri e Olimpici del passato e del presente di tutti gli sport.

“E un onore partecipare a questa staffetta che l’Associazione degli Azzurri d’Italia sta portando avanti, far parte della storia dello sport italiano, per quella che è stata la mia carriera ma anche per il rapporto che poi si genera con tutti gli atleti e le atlete. - ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi - Occasioni come questa sono utili in questo periodo anche per ricordarci quello che accadrà a Verona nel 2026 e per prepararci per quell’importante appuntamento internazionale. Ma anche per continuare a parlare dei valori dello sport con chi lo sport lo vive ai massimi livelli. Abbiamo la fortuna di avere atlete e atleti sul territorio che ci hanno resi orgogliosi. Mi auguro che questa iniziativa che ha scelto di fare tappa anche nella nostra città, possa essere di buon auspicio per tutte le attività che faremo sul territorio”.