A VERONETTA TORNA L’INIZIATIVA GIARDINI APERTI



La fine di maggio apre le porte alla quarta edizione dell’iniziativa che permette di visitare giardini e spazi verdi nel quartiere di Veronetta: Giardini Aperti torna sabato 27 e domenica 28 maggio 2023.

Il prossimo weekend i cittadini e i visitatori avranno quindi la possibilità di accedere eccezionalmente a 27 giardini e spazi verdi della città più reconditi e poco conosciuti, di cui ben 10 per la prima volta.

È un’occasione per scoprire il verde nel cuore di Verona: ad attendere gli spettatori saranno lunghe passeggiate e moltissimi itinerari da creare a seconda delle proprie necessità.

L’obiettivo di Giardini Aperti è quello di sensibilizzare al tema degli spazi verdi, indispensabili e necessari soprattutto dopo gli anni della pandemia, ma anche al più ampio tema della sostenibilità: proprio per questo, la cittadinanza è invitata a non utilizzare la macchina ma, dove possibile, prediligere la bicicletta o una passeggiata. Inoltre, l’Associazione consiglia l’utilizzo della borraccia: sulla mappa e sulle applicazioni dedicate all’iniziativa sono indicate le fontanelle dove poter riempire la propria borraccia, così da ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica.

Saranno moltissimi i giardini visitabili: giardini privati, orti di conventi e monasteri, parchi pubblici, ma anche giardini abbandonati che potrebbero avere la possibilità di essere trasformati in giardino destinati ad uso collettivo.

Perché Veronetta? Il quartiere gode di chiese, palazzi storici, musei, università, giardini e parchi pubblici nascosti. Quest’anno perciò Giardini Aperti spazia anche oltre, nei quartieri limitrofi, verso il Parco delle Colombare e nel quartiere della Biondella, che è collegata in poche centinaia di metri al centro storico grazie a passaggi nelle Mura appositamente riscoperti e segnalati.

Importante per la realizzazione dell’iniziativa è la partecipazione dei locali del quartiere di Veronetta: ristoranti, osterie, caffetterie che hanno offerto il loro supporto con la promozione culturale del prossimo weekend. Saranno in molti a tenere aperti gli spazi e le attività durante il fine settimana per permettere ai visitatori in lieto momento di ristoro. L’iniziativa è a cura dell’associazione Giardini Aperti Verona in collaborazione con il Comune e Amia.

Alla presentazione dell’iniziativa, tenuta nella mattinata del 22 Maggio alle Serre Comunali, erano presenti: l’Assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini, l’Assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini oltre alla Presidente dell’Associazione Giardini Aperti Maria Giulia da Sacco.



Come partecipare? La vendita dei biglietti on-line è attiva dal sul sito: https://www.giardiniapertiverona.org/

Esibendo la ricevuta che verrà inviata per email, si ritira il kit alla FEVOSS - via Santa Toscana 9, fino a venerdì 26 maggio dalle 14 alle 18. Il kit può essere ritirato a Porta Vescovo - ingresso da via XX Settembre: sabato 27 maggio dalle 9 alle 17 e domenica 28 maggio dalle 9 alle 16; oppure IAT di via Leoncino 61 - Palazzo Barbieri - sabato 27 maggio dalle 9 alle 17 e domenica 28 maggio dalle 9 alle 16. Il kit sarà composto di un braccialetto che permette di entrare ai giardini durante i 2 giorni di manifestazione, la mappa con i luoghi da visitare e un libretto.

L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 18.00 ed è necessario un titolo di accesso che è un contributo di €10 per adulto. I partecipanti fino a 25 anni pagano invece €6.

I bambini sotto i 13 anni e i disabili con un accompagnatore avranno diritto a partecipare gratuitamente.