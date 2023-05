Car fluff a Sorgà, Verona? La Provincia, pronta a intervenire in giudizio.



Il Presidente della Provincia di Verona ha deciso di intervenire ad adiuvandum nel giudizio, promosso dal Comune di Sorgà al Tar del Veneto, di annullamento del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l’esercizio della discarica per car fluff in località Pontepossero. Il Comune ricorrente contesta una serie di possibili vizi e di carenze istruttorie del procedimento regionale e, tra questi: la violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti che esclude la realizzazione di discariche in aree individuate nel Piano di tutela delle acque, l’inadeguata descrizione delle “caratteristiche idrogeologiche del sito e dello schema di circolazione idrica del sottosuolo” e la mancata valutazione delle condizioni locali di accettabilità dell’impianto, in un contesto territoriale storico di risaie con produzioni di pregio “sacrificate agli interessi economici della società proponente”. Lo scorso 28 aprile il Tar del Veneto ha sospeso i provvedimenti impugnati, fissando l’udienza di trattazione del ricorso nel merito il 30 novembre prossimo. Il Presidente della Provincia, pur non risultando coinvolti nel ricorso provvedimenti provinciali, ha ritenuto opportuno l’intervento dell’ente in giudizio in funzione della tutela dell’integrità ambientale e colturale di zone a specifica e pregiata vocazione agricola del territorio provinciale e della salute delle comunità. “Ritengo – afferma il Presidente della Provincia – che l’area di produzione di una delle più apprezzate e conosciute eccellenze agricole scaligere vada protetta, approfondendo ogni potenziale problematica che una discarica potrebbe generare”. A chiarimento: di veicoli fuori uso, vengono riciclate o, meglio, riutilizzate certe parti, altre smaltite, ma, un 15/20% di esse non trova destinazione, se non essere triturato, onde estrare. dallo stesso, elementi utilizzabili, mentre, quanto resta, una volta eseguita la triturazione, non trova impiego. Il complesso, comunque, di tale processo di lavorazione è detto ‘car fluff’.

Pierantonio Braggio