Fondazione Cariverona e Foundation Open Factory 2023: l’innovazione a supporto del terzo settore e collaborazione tra mondo profit e non profit.



Foundation Open Factory – programma di co-innovazione, sorto, nel 2020, per volontà di Fondazione Cariverona, Caritro e Cariparo, in collaborazione con l’Innovation HUB del Consorzio ELIS, e, dal 2022, supportato anche da Fondazione Sparkasse Bolzano – mira a rafforzare la competitività del sistema territoriale del Triveneto e delle province di Ancona e Mantova, attraverso percorsi di open innovation. Ciò, onde sostenere il progresso tecnologico in chiave di impatto sociale, con progetti di co-innovazione, che coinvolgano imprese, enti non profit, fondazioni di origine bancaria, startup, centri di ricerca e università. L'edizione 2023 sarà volta, in particolare, a sostenere enti non profit (imprese e cooperative sociali, fondazioni e associazioni, attive nei campi dell'arte, della cultura e dello spettacolo; dei servizi socio-sanitari; della formazione e del lavoro; dell’ambiente, della natura e dell’energia), nello sviluppo di progetti di co-innovazione finalizzati ad ampliare e consolidare il loro impatto sociale e territoriale, aiutandoli - nello stesso tempo - a diventare più sostenibili. Tutto ciò sarà reso possibile dalla collaborazione con soggetti innovativi, pmi e partner locali e dalla cooperazione tra mondo profit e non profit. Fondazione Cariverona propone, quest’anno, sino a 60mila euro, per 4 percorsi di co-innovazione, individuati tra le candidature arrivate, dagli Enti non profit dei territori di riferimento, entro il 20 settembre 2023. Per dettagli, merita innovative, partecipare a uno dei prossimi eventi in programma: – 1 giugno 2023 (dalle 17 alle 18.30): webinar di presentazione. Per la registrazione è possibile accedere qui: https://events.teams.microsoft.com/event/485338dc-a093-40d5-9d14-cb0fa31dfd19@d1be9665-5e1d-4367-b06f-6e6447ca46d3; – 26 giugno 2023 (dalle 15 alle 18.30): nella sede di Fondazione Cariverona è prevista una giornata di workshop, networking e confronto per supportare gli enti del terzo settore con l’avvio di tavoli di innovazione tematici, dedicati a quattro temi: Arte, cultura e spettacolo, Servizi socio-sanitari, Formazione e lavoro, Ambiente e naturali. Per la registrazione è possibile accedere qui: https://foundation4innovation.elis.org/it/custom/contest2022/view/5474. Nella precedente edizione di Foundation Open Factory, erano stati selezionati e realizzati dieci progetti di co-innovazione grazie alla cooperazione tra enti non profit e startup. Le iniziative hanno permesso la nascita di nuove soluzioni in diversi settori, dalla salute alla sostenibilità ambientale, fino all'istruzione. per lo sviluppo di risposte innovative alle sfide sociali del nostro tempo. Per ulteriori informazioni: https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/fof_2023/. Iniziativa e progetto importanti, contributo a trovare soluzioni innovative, moderne ed aggiornate, dovute, come dimostrano le precedenti edizioni, a fattiva volontà di collaborazione.

Pierantonio Braggio