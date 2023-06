ATV: TRA LE NOVITÀ ORARIO ESTIVO E PROGETTO PILOTA. DAL 12 GIUGNO BIGLIETTO ACQUISTABILE ANCHE CON CARTA DI CREDITO CONTACTLESS



Al via il trasporto pubblico a pieno regime: a partire da lunedì 12 giugno sarà operativo l'orario estivo dei bus urbani e extraurbani, che riconfermeranno il servizio adottato lo scorso anno per la rete di collegamenti in città e provincia.

Si tratta di servizi pensati per unire le esigenze dell'utenza turistica e dei pendolari, che continuano a vivere la quotidianità di Verona e della sua provincia. Per quanto riguarda la rete urbana, si deve precisare che in una prima fase dell'esercizio estivo, fino al 3 luglio, sarà mantenuta la frequenza invernale delle linee, escluse le corse scolastiche.



Un maggiore livello di servizio motivato anche dalla possibilità di offrire un'alternativa al mezzo privato un questo periodo di criticità legato all'apertura di diversi cantieri a seguito della modifica della viabilità. A partire dal 3 luglio, invece, non solo entrerà in vigore il servizio estivo feriale nella sua struttura classica, ma le corse della linea 11 provenienti da Bussolengo saranno prolungate fino alla Stazione di Porta Vescovo, migliorando i collegamenti con l'hub ferroviario, che continuerà comunque ad essere servito anche dalla linea 30.



L'importante novità introdotta insieme al servizio estivo, però, è il progetto pilota: importante innovazione, che prevede l'attivazione del nuovo canale di acquisto dei biglietti a bordo dei bus tramite carte di pagamento con tecnologia contactless EMV (Europay, Mastercard, Visa).

Attualmente il servizio sarà disponibile solo sulla linea 199, cioè la navetta Stazione FS-Aeroporto: si potrà, come nelle altre città Europee, acquistare il titolo di viaggio direttamente a bordo del bus, con un semplice ''bip'' della carta di credito, debito o prepagata.

Il nuovo sistema comporterà l’installazione a bordo di ciascun autobus di nuovi apparati di validazione - in sostituzione delle attuali validatrici - dotati di lettore sia per QR Code che per carte contactless EMV. In questo modo si potranno gestire due diversi canali di bigliettazione: il primo di tipo tradizionale per la validazione di biglietti cartacei con Qr Code e di Mover Card; il secondo per l’utilizzo di carte bancarie con tecnologia contactless. Quest’ultimo canale comporterà l’applicazione di specifiche politiche tariffarie ottimizzate per questa tipologia di strumenti di pagamento.

La fornitura della nuova tecnologia di pagamento è stata affidata a Conduent, azienda leader di soluzioni automatizzate per smart mobility che realizza sistemi di bigliettazione in tutto il mondo, presso più di 400 reti di trasporto pubblico di qualsiasi tipo. "I nostri team continuano a costruire relazioni solide con le autorità di trasporto pubblico in tutta Italia, in particolare nella regione Veneto. Questa è la nostra prima opportunità di lavorare con ATV e siamo orgogliosi di essere loro partner", ha dichiarato Marco Moretti, Amministratore Delegato presso Conduent Italia. "L'ammodernamento completo del sistema di bigliettazione di Verona rappresenta un investimento significativo nel settore dei trasporti, a beneficio di ATV e dei suoi clienti. Conduent è pronta a fornire le tecnologie più avanzate, soddisfando la richiesta crescente di pagamenti contactless e migliorando la user experience quotidiana dei clienti di ATV."

Altro prestigioso partner del progetto è Visa, azienda leader dei pagamenti digitali a livello globale, che si occuperà della campagna informativa, promozionale e di visibilità del nuovo sistema di pagamento. “Visa è attualmente impegnata a livello mondiale in oltre 650 progetti di mobilità urbana tramite tecnologia contactless. Con il lancio della modalità di pagamento contactless, i mezzi di trasporto pubblico veronesi inaugurano una nuova modalità di vivere la mobilità urbana in modo più semplice, rapido e conveniente per residenti, turisti e per coloro che decidono di visitare questa splendida città - sottolinea Stefano Stoppani, Country Manager di Visa in Italia- Il contactless è tra le tecnologie che più di ogni altra si sta facendo largo nelle abitudini di acquisto dei consumatori italiani e i pagamenti elettronici possono fare la differenza per facilitare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico, ma anche per contribuire a un’evoluzione della città più rispettosa dell’ambiente”.



Importanti novità attendono anche gli utenti del servizio urbano di Legnago. Dalla prossima settimana infatti, il collegamento tra il centro e le frazioni sarà effettuato con un mezzo elettrico, uno tra i primi e-bus appena entrati a far parte della flotta ATV. Notevoli i vantaggi, in termini di comfort, silenziosità e assenza di emissioni inquinanti, offerti dalla nuova tipologia di bus elettrici. "Dopo quattro anni di amministrazione – ha detto il vicesindaco con delega ai trasporti Roberto Danieli - il rapporto con ATV ha portato a casa numerosi risultati, grazie alla disponibilità dell’Azienda a venire incontro alle nostre richieste. In quest’ottica, la prossima settimana presenteremo il nuovo mezzo elettrico e un nuovo bus con motorizzazione euro 6, entrambi in servizio su Legnago, che andranno a sostituire gli attuali autobus ormai datati. Il nostro prossimo progetto per Legnago, ormai in fase di avvio, sarà il servizio a chiamata, che sostituirà quello fatto con le corse tradizionali ad orario, nelle fasce orarie e nelle aree a minore utilizzo”.



I legnaghesi avranno così a disposizione un servizio di trasporto praticamente “personalizzato” che permetterà, tramite un’apposita app, di prenotare il proprio viaggio in bus all’orario e alla fermata desiderata, con notevoli vantaggi in termini di risparmio di risorse economiche ed energetiche, ma soprattutto con una migliore qualità del servizio, che renderà più attrattivo l’utilizzo del mezzo pubblico.