Fidas - Federazione Italiana Donatori di Sangue e Avis - Associazione Volontari Italiana Sangue festeggiano, a Cerea, Verona, 110 anni di Volontariato.



Fidas - Federazione Italiana Donatori di Sangue e Avis - Associazione Volontari Italiana Sangue festeggiano, a Cerea, Verona, 110 anni di Volontariato.Annunciato l’8 giugno, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’evento, destinato ad invitare le nuove generazioni al dono di sangue e di plasma, organizzato da Fidas Verona, sezione di Cerea, e dal gruppo Avis di Cerea-Asparetto, Verona. La manifestazione avrà luogo il 10 e l’11 giugno a Cerea. Sono intervenuti, alla presentazione, gli organizzatori dell’importante manifestazione: Antonio Merlin, tesoriere della sezione Fidas Verona di Cerea; Alessandro Sganzerla, del gruppo Avis di Cerea-Asparetto; il sindaco di Cerea, Marco Franzoni, e il vicesindaco, Cristina Morandi. Sabato 10 giugno alle 20, nell’Area Exp di Cerea, si terrà l’evento di fine anno scolastico, “The end of school”, rivolto agli studenti delle scuole superiori della Pianura veronese e, quindi, a tutti i giovani. L’animazione sarà curata da “Riso fa buon sangue”, in collaborazione con Radio RCS e Brave Agency con P Trent Dj, Steva Dj, Max Yanez Voice. Durante la serata, sarà proiettata la finale della Champions League e saranno presenti giovani volontari, inclusi quelli dei Gruppi Giovani di Fidas Verona e Avis, per informare e condividere con i coetanei presenti il valore del gesto del donare il sangue. Per l’occasione, saranno raccolte ‘promesse di donazione’, ovvero l’impegno, a fare una visita di idoneità al Centro trasfusionale, per, poi, divenire donatori. Domenica 11 giugno, sarà dedicata alle celebrazioni dei 60 anni di Fidas Verona di Cerea e del ‘mezzo secolo del gruppo Avis di Cerea-Asparetto. I Volontari, alle ore 10, sfileranno per le vie del centro di Cerea; alle ore 11, sarà celebrata la Messa nella Chiesa parrocchiale, seguita dal pranzo sociale, nell’Area Exp, gestito dall’Associazione Quartiere Palesella. «Abbiamo unito le forze, per festeggiare insieme i nostri anniversari di fondazione; non solo, abbiamo voluto creare un evento rivolto ai giovani, per coinvolgerli nel dono del sangue, arrivando il più possibile a loro, con il nostro messaggio, affinché facciano la loro parte», commentano Antonio Merlin, tesoriere della sezione Fidas Verona di Cerea, e Alessandro Sganzerla, capogruppo del gruppo Avis di Cerea-Asparetto. «Per due giorni Cerea sarà animata dalla carica festosa dei nostri Donatori, che con passione e impegno, portano avanti la promozione di questo gesto, da decenni. Come regalo di compleanno, le due Sezioni hanno pensato di fare un dono ai giovani, coinvolgendoli in questa fantastica avventura, che è donare qualcosa di sé agli altri», commenta la presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli. «Questa due giorni, che si svolgerà nella bellissima area fieristica di Cerea, permetterà di festeggiare una ricorrenza storica e di riconoscere i meriti di queste due importanti realtà del territorio, Avis e Fidas, che hanno dato vita a un sodalizio, per sensibilizzare al dono la comunità di Cerea e di tutta la pianura veronese», afferma il sindaco di Cerea Marco Franzoni. «Donare il sangue è un gesto che non costa nulla, fa del bene a tutti e a sé stessi e quindi ben venga che, sabato, tanti giovani possano avvicinarsi a queste belle realtà , che sono Avis e Fidas», aggiunge il vicesindaco e assessore al Sociale, Cristina Morandi. Per la direzione artistica dell’evento è intervenuto Enrico Cibotto, voce di “Riso fa buon sangue”: «Per sabato 10 giugno, si è pensato ad un momento dedicato ai giovani, dai 14 anni in su, per premiarli, con una grande festa di fine anno scolastico: sarà un evento incredibile, bellissimo e divertente: li aspettiamo numerosi». Le due Associazioni citate ricordano che donare sangue e plasma è facile. Basta pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la donazione, su prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it – o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), o il 339.3607451 (per telefonate/sms). Particolari, volte al bene del prossimo, le due giornate descritte, frutto di grande sentimento di solidarietà e di diponibilità personali, cui auguriamo massimo successo, particolarmente fra i giovani, certamente, futuri, potenziali “donatori”. Anche nel campo della raccolta di sangue e plasma, ricordiamo, essenziale è la presenza del volontariato, cui dobbiamo la nostra riconoscenza.

Pierantonio Braggio