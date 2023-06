2023-06-10 Premio Giulietta 2023 a Marilisa Allegrini 2023-06-10 FIERE, DANESE (AEFI): PIANO DI AZIONE UNICO PER ACCOMPAGNARE IL MADE IN ITALY NEL MONDO 2023-06-10 IL MUSEO NICOLIS A THE REB CONCOURS ROMA 7-8 GIUGNO 2023-06-10 Amia dona un tavolo e una panchina in legno riciclato all’associazione Due Valli. Abbellita la polveriera del Castello di Montorio. 2023-06-09 Fidas - Federazione Italiana Donatori di Sangue e Avis - Associazione Volontari Italiana Sangue festeggiano, a Cerea, Verona, 110 anni di Volontariato. 2023-06-08 ATV: TRA LE NOVITÀ ORARIO ESTIVO E PROGETTO PILOTA. DAL 12 GIUGNO BIGLIETTO ACQUISTABILE ANCHE CON CARTA DI CREDITO CONTACTLESS 2023-06-08 Dal 12 giugno l’orario estivo per i bus ATV, confermati i servizi in città e provincia 2023-06-08 AUTONOMIA, CONTE (LEGA): “IL DISEGNO DI LEGGE ADOTTATO IN COMMISSIONE AL SENATO È UN DECISO PASSO AVANTI PER L’OBIETTIVO SOGNATO DAI VENETI” 2023-06-08 XII Concorso Nazionale di Pittura, Scultura e Ceramica Artistica - Premio “Giulietto Accordi”. 2023-06-08 Il 57° Marmomac, a Verona, dal 26 al 29 settembre 2023. Domineranno design, arredo, lusso ed E-contract. Anche un Wine Bar ad hoc… 2023-06-08 Repubblica di San Marino. Due nuove monete in argento, fondo specchio: una, dedicata ai 30 anni degli Internazionali di tennis, l’altra al 15° anniversario dell’inserimento di San Marino nel Patrimonio UNESCO. 2023-06-06 CALICI DI JAZZ LIVE A VILLA QUARANTA, IL CELEBRE TROMBETTISTA ENRICO RAVA CON IL TRIO DI ALESSANDRO LANZONI 2023-06-06 A MARMOMAC 2023 LA PIETRA NATURALE PUNTA SU DESIGN,ARREDO, LUSSO E CONTRACT 2023-06-06 Giornata Mondiale dell’Ambiente. 2023-06-06 GREEN LIFE FESTIVAL BARDOLINO: TRE GIORNI DEDICATI ALL’AMBIENTE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su