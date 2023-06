Convegno AEDI - Associazione Editori Digitali italiani, a Verona.



Tenutosi il 10 giugno 2023, in collaborazione con Popolari Veneto, verteva sul tema: ”La comunicazione politica, nell'era dell'informazione digitale”.





Il comunicato conclusivo dell’Organizzazione dell’incontro:” Inizialmente, il coordinatore, presidente di AEDI, Prof. Maurizio Zumerle, ringrazia per gli intervenuti ed i relatori. Un saluto particolare al Presidente della Fondazione Toniolo, mons. Renzo BEGHINI, ed al coordinatore veneto dei Popopolari, Fabio Binato.I relatori che si sono avvicendati sul palco della Fondazione Toniolo di Verona sono stati assai incisivi, pur su di un argomento, che di solito interessa poco la generalità. Il Prof. FUSARO Diego, ha messo in evidenza cinque punti per lui determinanti oggi nella comunicazione: 1-Frammentazione della comunicazione politica; 2 -Superficialità della comunicazione politica. 3- Disaffezione, indotta da sovrabbondanza di notizie talvolta contraddittorie; 4- Dispotismo del consenso: in rete se non sei allineato, raramente hai spazio comunicazionale; 5 - Finto pluralismo, la mole di comunicazione che passa in realtà, è quasi sempre funzionale al sistema. Per ciò egli ritiene che ciò renda più povero il messaggio politico

La Prof. Daverio Rossella, tra le altre considerazioni ha ricordato una ricerca che presenta il grande uso di internet e dei social in Italia. Lei riferisce che sono 44mln gli individui passano tutti i giorni sui vari social fino a 6/8 ore di connessione. Le prime città per uso dei social sono Bologna, poi Venezia. Seguono Torino, Firenze e Napoli , Milano stranamente non è tra le prime.

Dopo aver fratto un breve escursus dei vari social, cita a Aldo Moro: “Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere “ per cui la comunicazione deve fare i conti con le nuove tecnologie che come dimostrato nei secoli dalla scoperta della ruota, presentano vantaggi e svantaggi per la società. Il prof. Feltrin presenta il tema della radicalizzazione delle democrazie. Poi tocca il fenomeno della crescita dell'astensionismo che lui, prevalentemente, dice essere frutto di promesse non mantenute della politica. Il successo della comunicazione politica deve dare risposte in primis due temi: sicurezza e benessere. Sono due temi da sempre oggetto di confronto politico. Dice che ormai il malessere della politica è in tutto il mondo, come esempio ricorda che in Inghilterra vi sono stati tre premier in due anni. Nota che i politici hanno una agenda pre voto ed una post voto, se per caso vincono le elezioni, Questo crea sconcerto nell'elettore che o non va a votare o cambia insistentemente, prova una parte, poi un'altra creando una forte instabilità. Ad es. in Veneto in tre anni si è spostato il 30 del voto. Ora è tempo di nuove comunicazioni, ma chi può farlo? Feltrin risponde che solo l'elite società ha gli strumenti; porta l'esempio degli Stati Uniti, quando negli anni trenta del secolo scorso, fu nel cuore del potere che avvenne una riflessione critica per superare la crisi puntando sulla difesa della classe media. Ma, aggiunge, non è detto che funzioni sempre.- Ora serve il coraggio di sperimentare un programma per i tempi nuovi considerando un compromesso anche col passato. L'intervento dell'Avv.to Tuccillo Francescomaria, un costituente dei POP nazionali, pone , tra le altre osservazioni, la necessità di rendersi conto che è finita un epoca politica per cui occorre mettere delle basi per la nuova convivenza sociale ed intervenire anche nella struttura delle istituzioni. Che per fare questo occorre coraggio e propone , in un discorso ampio e più complesso, di superare lo Stato nazione e di tornare ai territori ed alle genti senza intervenire d'imperio. Le conclusioni sono state riservate al coordinatore nazionale dei POP , Dott. Giuseppe De Mita. Egli, inizialmente, rileva come la comunicazione politica sia insidiosa, ma con cui occorre confrontarsi. Poi sottolinea che la comunicazione pone in se il tema dell'incomunicabilità, infatti osserva che il politico deve assumere sforzo intellettuale per costruire un ponte con coloro che si vuole raggiungere. Capita che vi sia una comprensione diversa rispetto al vole di chi invia il messaggi. Poi osserva che gli strumenti di comunicazione ed i social sono dentro un'opzione culturale che decidiamo di utilizzare e che questo può fare la differenza nel risultato politico. Segnala il pericolo che la tecnocrazia possa cancellare il popolo così come il populismo. La soluzione non si ha cancellando il problema ma ponendo una gerarchia delle azioni politiche basata sui valori umanistici”.