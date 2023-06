“Tre Tenori, in concerto: grandi voci, per la solidarietà”, al Teatro Romano - Libera, la musica… libera il cuore…!



Un Gala lirico di beneficenza, da titolo “I Tre Tenori in Concerto - Libera la musica…libera il cuore”, andrà in scena, al Teatro Romano, il prossimo 30 giugno alle ore 21. Lo hanno annunciato il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il maestro Cristian Ricci, tenore e direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica del Veneto; Sergio Santin, presidente dell’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS; Carlo Adami, referente laico di Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice; mons. Renzo Beghini, presidente di Fondazione Toniolo e referente ecclesiastico della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice; Maurizio Facincani, responsabile Uoc Sociale dell’Ulss 9 Scaligera; Martino Santin, segretario dell’Associazione Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS e Gianluigi Grigolini, aderente alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. L’evento, aperto al pubblico, vedrà protagonisti i tenori di fama internazionale, Fabio Armiliato, Walter Fraccaro e Cristian Ricci, che uniranno le loro voci, per le gemelle Caterina e Francesca Santin, divenute, in questi anni, simbolo d’un progetto di inclusione scolastica e sociale, per il mondo della disabilità e del volontariato, nel territorio di Verona e provincia. I tre artisti, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Veneto, diretta dal maestro Marco Titotto, saranno impegnati in un programma di celebri romanze e di sinfonie che sarà introdotto e presentato dalla scrittrice e giornalista Federica Morello. L’appuntamento musicale mira a raccogliere fondi, per quanto sopra, e a fare conoscere il progetto di inclusione “La Bottega dei Talenti”, che dà il nome all’omonima Associazione. “Lirica e solidarietà sono aspetti importanti della comunità veronese, il metterli in relazione è un’ottima idea per un ottimo scopo – afferma il presidente, Flavio Pasini –. Da sottolineare inoltre che, alle finalità benefiche, si associa una qualità assoluta degli interpreti e dello spettacolo, in programma al Teatro Romano”. “Tale progetto vede Caterina e Francesca - affette dalla nascita da una grave disabilità, che non consente loro di camminare, di muoversi liberamente o di esprimersi, se non attraverso il movimento degli occhi - salire in cattedra nel ruolo di ‘Maestre di Inclusione’ – spiega Sergio Santin, padre delle due ragazze e presidente dell’Associazione Bottega dei Talenti –. Per il suo valore socio-sanitario ed educativo-formativo, il progetto, destinato in particolare alle scuole, ha ricevuto i patrocini della Provincia di Verona, Comune di Verona, Diocesi e Ulss 9 Scaligera”. “Un evento di valorizzazione sociale, al quale abbiamo aderito, subito, con sensibilità ed entusiasmo, offrendo tutta la nostra collaborazione – conferma il direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica del Veneto, Cristian Ricci –. Desidero ringraziare tutti i colleghi, che hanno dimostrato la loro grande generosità, per aver colto il valore infinito della testimonianza artistica a favore dei più deboli; anche l’Orchestra Sinfonica del Veneto è stata costituita quale progetto pilota. per la valorizzazione e la promozione del talento musicale giovanile e ne fanno parte giovani professionisti, provenienti da tutta Italia, per esibirsi in tournée concertistiche, in Italia e all’estero. ”L’evento del 30 giugno al Teatro Romano è organizzato dall’Associazione La Bottega dei Talenti Caterina & Francesca APS, realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto e promosso dalla Diocesi di Verona, dalla Fondazione Toniolo, dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, con i patrocini del Comune di Verona, della Provincia di Verona e dell’Ulss 9 Scaligera. Per la prenotazione dei biglietti, contattare: www.boxofficelive.it. Ancora una volta, assistiamo ad un grande gesto di solidarietà, nel quale, la musica è base principale. Importante, essenziale la disponibilità, verso i meno fortunati, frutto di quella sensibilità, che fortemente conforta.

Pierantonio Braggio