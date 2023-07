ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili”- Veneto: economia circolare nell’edilizia. “Sfida epocale, necessario lavorare insieme”.



“Il tema della sostenibilità è ormai centrale in ogni aspetto della nostra vita e chiama in causa in modo sempre più forte il settore dell’edilizia, un comparto che produce una quantità enorme di rifiuti. È ormai evidente che ci troviamo di fronte a una sfida epocale e che servono strategie nuove per affrontarla. Per questo siamo contenti come Ance Veneto dell’avvio del Protocollo d’intesa per la definizione di proposte operative per l’attuazione dell’economia circolare nell’edilizia siglato ufficialmente oggi”. Così il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti. “In particolare, siamo assolutamente favorevoli all’utilizzo di aggregati di recupero in sostituzione di materiali vergini, come definito nel protocollo – prosegue Ghiotti –. Condividiamo inoltre l’importanza del BIM (Building Information Modeling) in un’ottica di circolarità. Crediamo molto, infine, nell’istituzione del Tavolo per l’edilizia sostenibile e circolare, coordinato dalla Regione: siamo consapevoli che questa sfida potremo vincerla solo se tutte le categorie contribuiranno, ognuna per la propria parte. La svolta, indispensabile, la raggiungeremo lavorando tutto insieme con l’altrui rispetto professionale ed etico. Questo farà la differenza”. Affermazioni di grande responsabilità, con proposte alquanto innovative, in particolare, circa “l’impiego di aggregati di recupero, in sostituzione di materiali vergini”, cosa, che permette di riciclare e, al tempo, di risparmiare materiali e denaro, salvando, con tali due concetti, l’ambiente. Nella foto: il presidente di ANCE Veneto, Paolo Ghiotti.

Pierantonio Braggio