Nelle serre venete, innovazione, con robot e sensori. Migliori risultati e risparmio.



L’innovazione 4.0 entra nelle serre venete, con sistemi di elettrificazione e digitalizzazione. Due, in particolare, i prototipi testati nel Veronese. Il primo è un robot, che entra nelle serre di orticole, distribuendo fertilizzanti e fitofarmaci in quantità perfetta, in base alle esigenze delle piante; il secondo è un sistema di sensori, che monitora le condizioni microclimatiche e consente, in tempo reale, di mettere in atto le azioni più opportune d’irrigazione, contro le malattie fungine e per l’uso dei fertilizzanti. Soluzioni innovative, per il lavoro in serra, sono state presentate nell’Azienda agricola Tu e Noi, con terreni, tra Zevio e Oppeano, con serre destinate a ortaggi, e sono parte del progetto “FA&AF, agricoltura del futuro e gli alimenti funzionali, per “la ricerca e il rilancio del territorio veneto”, finanziato per il 70% dalla Regione Veneto. Il progetto, incentrato su serre orticole, mira focalizzato a consolidare la produttività delle colture e migliorare le proprietà funzionali degli alimenti, e vede come capofila la rete innovativa regionale Innosap, di cui fanno parte Confagricoltura Veneto e Verona, che aggrega aziende interessate allo sviluppo dell’agricoltura sostenibile e di precisione, con la partecipazione delle Università di Padova e Verona. Quanto al robot, esso è un un cingolato radiocomandato, che entra in serra e irrora i prodotti in maniera autonoma, con risparmio di manodopera e migliori performance. La macchina, realizzata dall’azienda Carraro Spray di Padova su input delle serre coinvolte nel progetto, ha ricevuto il premio come novità tecnica a Eima. Precisa Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona: “Siamo di fronte ad una dimostrazione reale e concreta di quello che può fare la ricerca, unita alla tecnologia. Stamattina abbiamo potuto tastare con mano i risultati di queste sinergie, che portano a migliorare la qualità delle operazioni all’interno delle serre e a ridurre il fabbisogno di agrofarmaci e fertilizzanti. Questa è la strada che dobbiamo seguire, se possibile anche per le coltivazioni in pieno campo, e cioè interventi mirati, con strumenti innovativi come i robot ed altre nuove tecnologie, che ci permetteranno di produrre a costi inferiori e con una maggiore sostenibilità ambientale”. Moreno Marcolongo, titolare dell’azienda agricola Tu e Noi, ha illustrato il funzionamento del sistema di sensori per monitorare le condizioni microclimatiche: “La stazione rileva tutti i dati agro-meteorologici all’interno della serra, come umidità, temperatura, irradiazione solare e condizioni fogliari. Si possono usare i dati in modo predittivo per capire il possibile sviluppo di alcune malattie fungine, ma anche ottenere un quadro sulle condizioni del suolo, per capire quanta quantità c’è nel terreno e gestire al meglio la fertirrigazione della coltura. In questo modo si risparmiano fertilizzanti e acqua, capendo anche qual è il momento ottimale per distribuirla”. Maurizio Carraro, dell’azienda Carraro Spray, ha presentato il prototipo del robot da serre, che verrà commercializzato dal 2024: “In tempi in cui i cambiamenti climatici stanno mutando il nostro modo di vivere e di produrre, siamo stati chiamati a portare il nostro contributo nelle serre veronesi per produrre di più e meglio gli ortaggi e le coltivazioni. Di qui l’idea di creare un mezzo che si adattasse, per ingombri, a quel tipo di serre, dato che nel mercato mondiale mancava qualcosa da poter trasformare e rendere funzionale, con pompa, valvole e sensoristica necessari ad un’irroratrice moderna. Abbiamo perciò sviluppato un mezzo innovativo, più intelligente e potente di quelli in commercio, elettrico e guidato a distanza da un operatore, che distribuisce con grande precisione i fitofarmaci, secondo la direttiva europea che impone la riduzione del 50% di prodotti”. Riccardo Muradore, del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, scende nel dettagli, sulle caratteristiche del robot da serre: “Il robot è il risultato di una forte sinergia tra le università di Padova e Verona e le aziende coinvolte. L’obiettivo futuro è di rendere del tutto autonoma la macchina, che adesso è pilotata da remoto. Innovarsi ed aggiornarsi è importante, sia per motivi di migliore produzione e di risparmio, in tutti sensi, sia perché, al tempo, si spinge la ricerca e la scienza, in tal modo, alla creazione di sempre più nuovi congegni, che, fra l’altro, garantiscono, come sopra ricordato, precisione e sicurezza. Nella foto: il robot, al lavoro, in serra…

Pierantonio Braggio