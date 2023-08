MATTUZZI: «SONO 11,5 I MILIONI PROVENIENTI DAL PNRR E DESTINATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALL’ADEGUAMENTO SISMICO PER UN TOTALE DI 115 ALLOGGI».



Venerdì 4 agosto 2023, a Monteforte d’Alpone, è stata una giornata storica per



l’ATER veronese che, alla presenza del Presidente Matteo Mattuzzi e del Direttore Franco Falcieri, ha dato il via ai lavori relativi agli interventi assoggettati al



Fondo Complementare al PNRR “Sicuro, Verde e Sociale”. Lavori che sono distribuiti in otto comuni della provincia di Verona ed interessano dieci fabbricati,



per un totale di 115 alloggi, che verranno riqualificati dal punto di vista energetico ed per alcuni anche sismico.



Presenti, per l’occasione, anche i Consiglieri regionali Alberto Bozza ed Enrico



Corsi e per il comune di Monteforte d’Alpone il sindaco Roberto Costa, l’assessore ai Servizi sociali Graziella Sartori e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Salvaro.



Complessivamente i comuni interessati dagli interventi sono: Monteforte d’Alpone (via Roma) per un importo di 2 milioni 797mila euro; Pescantina (via La Bella) e Valeggio (via Magenta) per un importo di 3milioni 718mila euro; San



Martino Buon Albergo (via Spinetta), Caldiero (via Trezza) e Monteforte d’Alpone (via Roma) per 2 milioni 797mila euro; Bardolino (via Verona) e Dolcè



(via Stazione e via XXI Novembre) per 2 milioni 899mila euro e nella provincia

veronese su quarantaquattro alloggi sfitti per un importo di 1 milione 703mila

euro.

«L’ATER- interviene il Presidente Mattuzzi- sta facendo passi da gigante per

migliorare la sostenibilità ambientale e la vivibilità del patrimonio immobiliare

di proprietà. Questi interventi sono frutto di un iter burocratico complicato, che



ci ha permesso di reperire le risorse necessarie, per ristrutturare e ammodernare una buona fetta dei nostri immobili, nel rispetto dei tempi imposti dalla



normativa per l’assegnazione dei lavori, i quali dovranno concludersi entro

l’anno 2026». A conferma dell’ottimo lavoro svolto, intervengono i Consiglieri

regionali Bozza e Corsi che dichiarano: «L’ATER come ente strumentale della

Regione Veneto, in maniera responsabile, ha avuto il coraggio di sfruttare al

meglio i fondi messi a disposizione dal PNRR per sistemare numerosi immobili



a favore dei cittadini. Questo dimostra la capacita tecnica e organizzativa dell’ente veronese nel saper sfruttare i finanziamenti messi a bando, per dare risposte concrete ai cittadini».



L’azienda veronese, infatti, è riuscita ad ottenere l’11% della disponibilità del



Fondo Complementare al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) destinanti a tutta la Regione Veneto, per un importo totale di 11,5 milioni di euro.



«L’iter amministrativo - continua il direttore Franco Falcieri - è stato articolato



e non scontato e se entro il 30 giugno 2022 siamo riusciti ad affidare la progettazione di tutte le opere, entro il 30 giugno 2023 siamo riusciti a consegnare i



relativi lavori alle imprese espletando tutte le gare di appalto entro i termini

concessi dal dispositivo normativo. La fine lavori è prevista entro il 2024 e

quindi in anticipo di 2 anni rispetto al termine ultimo. Un plauso va fatto ai RUP

e a tutta la struttura operativa dell’ATER»

Sottolinea l’eccellente lavoro dell’ATER anche il Sindaco di Monteforte d’Alpone



che, a nome dell’amministrazione comunale, afferma: «Ringraziamo per l’ottimo lavoro che l’ATER sta facendo nel nostro comune. Quest’investimento è



fondamentale per rispondere alle esigenze delle nostre famiglie che hanno bisogno di abitazioni in linea con le esigenze legate alla sostenibilità ambientale



ed efficienza energetica»



«In questo momento storico particolare - conclude il Presidente - contrassegnato da una serie di eventi internazionali, che di certo non favoriscono i costi



delle materie prime e che contribuiscono al caro bollette, siamo riusciti a cogliere opportunità e anche agevolazioni fiscali importanti. Entro il 2024 riusciremo a riqualificare circa il 40 % del patrimonio edilizio di ATER. Un lavoro che



va nella direzione della sostenibilità ambientale ed edilizia e in linea con le attuali esigenze di approvvigionamento energetico che riguardano il settore immobiliare, nell’ottica di aumentare la qualità della vita dell’assegnatario e ridurne i costi in bolletta».