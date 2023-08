GIORNATE DELLA DIDATTICA 2023: IN PROGRAMMA DUE INCONTRI CON ESPERTI DEL SETTORE PER SAPERSI RELAZIONARE CON GLI ADOLESCENTI



Lunedì 4 settembre Matteo Lancini presenterà il libro “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, mentre martedì 5 Barbara Mapelli affronterà i temi del saggio “Pedagogia di genere. Educare ed educarsi a vivere in un mondo sessuato”.

Assessora La Paglia: “I gravi fatti di cronaca che coinvolgono i giovani ci sollecitano come educatori, ed insegnanti e genitori si devono metter in ascolto e confrontarsi con esperti”.





Nella società attuale uno degli aspetti fondamentali della didattica è senza dubbio quello relazionale, per garantire e favorire un aperto e costruttivo ascolto. Durante l’adolescenza infatti, ragazze e ragazzi devono poter svolgere il loro cammino verso l’età adulta realizzando se stessi in ogni sfaccettatura, anche sul complesso fronte della sessualità.



Per questo motivo, durante Le Giornate della Didattica, che si terranno il 4 e 5 settembre alla Gran Guardia, sono in programma due momenti di incontro e confronto con due esperti del settore, per dar vita ad un dialogo che toccherà tutta una serie di tematiche tra le quali il rapporto genitori-figli nella fase di crescita, con le aspettative degli uni che soffocano quelle reali degli altri, o come accompagnare le crescita fino all’adolescenza.



“L’adolescenza, e le diverse problematiche ad essa collegate, sono un tema sempre più al centro dell’attenzione del mondo della scuola, delle famiglie e, più in generale, della società – sottolinea l’assessora all’Istruzione Elisa La Paglia -. Per questo motivo, in questi giorni di gravi fatti di cronaca che coinvolgono i giovani, e ci sollecitano come educatori, il Comune di Verona organizza due momenti di incontro e approfondimento. Diventa infatti importante che insegnanti e genitori si mettano in ascolto e si confrontino con esperti sulle evoluzioni in atto”.



Il primo incontro sarà lunedì 4 settembre, alle 18 all’Auditorium della Gran Guardia, con la presentazione del libro “Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta”, con un intervento di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta dialogherà con il dirigente scolastico dell’istituto Agli Angeli Mario Bonini. Il titolo è un gioco di parole che sottolinea come, soprattutto dopo la pandemia, i ragazzi si stiano adattano alle esigenze degli adulti che invece si dimostrano essere sempre più fragili.



Martedì 5 settembre, sempre alle 18 all’Auditorium della Gran Guardia, Barbara Mapelli presenterà il saggio scritto con Irene Biemmi “Pedagogia di genere. Educare ed educarsi a vivere in un mondo sessuato”, discutendo con il dirigente scolastico Alessio Perpolli sulle tre tematiche in cui si suddivide il libro: la storia della pedagogia e della pedagogia di genere, la teoria e la pratica educative e percorsi di lettura per l’infanzia e l’adolescenza.



Barbara Mapelli. Già componente del Comitato pari opportunità del Ministero Pubblica Istruzione e consulente presso il Ministero Pari Opportunità, ha insegnato Pedagogia delle differenze di genere, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Milano Bicocca.



Matteo Lancini. Psicologo e psicoterapeuta e presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano. È docente di “Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del giovane adulto” presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e di “Psicologia clinica” presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. All’interno del Minotauro dirige il Master “Prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza”, coordina la Sezione Adolescenti del Centro di consultazione e psicoterapia e insegna nella Scuola di formazione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto. Come consulente scientifico ha contribuito alla stesura delle premesse per la realizzazione del Piano Adolescenza (2018-2020) della Regione Emilia Romagna. Attualmente è membro del gruppo di lavoro tematico sulla dispersione scolastica (2021-2023) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del Miur. È membro dei seguenti comitati scientifici: Cremit (Centro di ricerca sulla educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia) dell’Università Cattolica di Milano, Pearson Academy, Psicologia Contemporanea.