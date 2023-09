2023-09-09 CAMPIONATO NAZIONALE SBANDIERATORI e MUSICI TENZONE AUREA – MONTAGNANA 2023-09-09 Da lunedì 11 settembre 2023 in vigore l’ORARIO INVERNALE dei bus ATV 2023-09-09 Incontro, fra il Questore di Verona e la Federazione Italiana Pallavolo Verona. Agli attivi uomini delle Forze dell'Ordine, il pallone e una maglia di Eurovolley 2023. 2023-09-09 Interessato al tema “nutrizione”? Verona Agrifood Innovation Hub, propone un corso gratuito ad hoc…! 2023-09-09 Da Coltro a Zinelli: San Giovanni celebra arte e cultura popolare. Annunciata “A due passi da Giulietta”, nella sala di Rappresentanza della Provincia, Verona. 2023-09-09 Da San Marino tre monete, dedicate al Coniglio, al Drago e al Serpente, tre segni del calendario lunare cinese. 2023-09-09 Chiama aiuto il centrale “Largo Don Giuseppe Chiot”…, Verona. Un grande personaggio storico veronese e l’eccellente monumento, a lui dedicato, da anni, caduti nell’oblìo. 2023-09-09 “Ruinae”, il primo Festival medievale dell’Est veronese: conoscerlo meglio e farlo conoscere. 2023-09-09 Isola della Scala, Verona: 55ª Fiera del Riso, tra ospiti, anche, internazionali e tradizioni locali, dal 13 settembre all’8 ottobre 2023. 2023-09-09 Marmomac - Design&Business A Verona dal 26 al 29 settembre 2023 2023-09-08 IL 14 SETTEMBRE 2023 LA PRIMA DEL RISTORI CON IL GRANDE JAZZ, IN SCENA E IN SCATTI SENZA TEMPO 2023-09-08 Vino, al via piano promozione internazionale Vinitaly con Roadshow in Cina (11-15 settembre) e Wine South America (12-14 settembre) 2023-09-08 AL BASTIONE DI SAN FRANCESCO L’ECO FESTIVAL 2023-09-08 ESTATE 2023. ACCOGLIENZA ‘ON THE ROAD’ PER OLTRE 40 MILA VISITATORI, GRAZIE ALL’ATTIVITA’ DI UNA CINQUANTINA DI STUDENTI 2023-09-08 NEL FINE SETTIMANA AL CENTRO FEDERALE “ALBERTO CASTAGNETTI” IL PRIMO TORNEO INTERNAZIONALE DI PALLANUOTO UNDER 12 ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su