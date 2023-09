CONTE (LEGA): “A VALENCIA PER LA WORLD PAELLA DAY CUP A SOSTENERE IL NOSTRO PORTACOLORI IN GARA ANCHE CON PRODOTTI ITALIANI”



Valencia, 20 set 23 - “Lieta di aver sostenuto a Valencia il sacilese Luca Zanette, unico rappresentante dell’Italia al World Paella DayCup, il Campionato del Mondo della Paella tenutosi nella città catalana e giunto quest’anno alla quarta edizione. Alla competizione hanno preso parte esponenti di altre 11 nazioni preventivamente selezionati attraverso il sito dell’importante manifestazione. Il portacolori italiano, residente a Sacile, nel pordenonese, cuoco per passione con una solida esperienza nella preparazione del piatto tipico spagnolo, si è presentato dopo aver già vinto nei giorni scorsi il premio per la miglior paella internazionale e ha proposto una paella preparata anche con ingredienti tipici del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, rappresentando al meglio il nostro Nordest e il nostro Paese. Per me è stato un piacere essere presente a Valencia proprio perché erano in ‘vetrina’ in questa manifestazione mondiale prodotti veneti e friulani che fanno parte del nostro Made in Italy che da sempre sostengo e difendo in Europa, tutelando le nostre aziende e i nostri produttori dell’ agroalimentare”. A dirlo è l’on. Rosanna Conte presente a Valencia, in Spagna, per l’edizione 2023 della World Paella Day Cup.