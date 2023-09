“Dialoghi”: Assemblea pubblica di Confindustria Verona, a San Bonifacio, Verona e trattazione del tema:



“Un dialogo tra Arte, Impresa, Scienza e Tecnologia, con le Aziende al centro, come luoghi naturali di incontro, fra questi mondi, così diversi, eppure così vicini e necessari gli uni agli altri”.

L’Assemblea si terrà il 2 ottobre, alle ore 17.00, presso Pedrollo SpA, via Enrico Fermi, San Bonifacio, Verona. “Le aziende sono il luogo dove la creatività e l’innovazione si combinano e si materializzano, diventano prodotti, che arrivano a tutti, rendendo popolari le intuizioni e le tecnologie - ha evidenziato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. Da un lato, l’arte ci ispira la bellezza e la rende parte del nostro modo di osservare il mondo. Dall’altra, la scienza ci avvicina a traguardi di conoscenza inaccessibili e li rende parte della nostra realtà quotidiana. Da questo confronto fra mondi, è nata l’idea di “Dialoghi”, per rendere palese quello, che avviene continuamente nelle nostre imprese: un processo che si rinnova di ispirazione e realizzazione, innovazione, e concretezza”. Grazie ai dialoghi fra gli ospiti, rappresentanti dei diversi mondi, i presenti saranno accompagnati in questo percorso tra consapevolezza e ispirazione. Il programma prevede l’intervista di apertura di Matteo Caccia, autore e conduttore, Radio 24, al presidente Raffaele Boscaini, per proseguire, poi, con il dialogo tra Arte e Impresa, rappresentate da Arcangelo Sassolino, scultore, e Giulio Pedrollo, CEO di Pedrollo Group. Quindi, Marina Geymonat, Head, Enterprise Data & AI - Capgemini Invent, e Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), accompagneranno i presenti a scoprire, come la scienza proceda nelle sue scoperte e di come le innovazioni tecnologiche riescano ad entrare nelle organizzazioni per far lavorare tutti meglio e offrire prodotti migliori. Chiuderà i lavori il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. L’Assemblea Pubblica di Confindustria Verona è aperta a tutti, previa registrazione on line, su www.confindustria.vr.it”. Incontro importante ed interessante, che apre il sipario su temi significativi, che, in base ai Dialoghi, permetteranno ai presenti di conoscere meglio l’impresa, che, nel mezzo di mille problemi, non solo crea e progetta, ma, al tempo produce, originando ricchezza. Conoscere l’impresa, significa capire, che senza di essa, non c’è benessere, né progresso.

Pierantonio Braggio