2023-10-04 INCIDENTE MESTRE, CONTE (LEGA): " HO CHIESTO AL PARLAMENTO EUROPEO UN MOMENTO DI RACCOGLIMENTO E DI CORDOGLIO PER LE VITTIME DELL'INCIDENTE DI MESTRE". 2023-10-04 VERONA CITTA' METROPOLITANA: 2023-10-04 FUTURISMO DI CARTA 2023-10-04 Chirurgia vascolare, convegno nazionale a Verona 2023-10-04 SANITÀ, CONTE (LEGA): " SERVE UN NUOVO APPROCCIO DELL'UE PER AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLA CARENZA DI MEDICINALI IJ EUROPA" 2023-10-04 La Quadreria tirata a sorte, per disfarsene 2023-10-04 Prevenzione, il marciatore Damilano porta a Verona il Fitwalking 2023-10-04 Mercanteinfiera incontra il Vietnam. A Fiere di Parma il made in Italy ponte di culture 2023-10-04 COSMODONNA, UNICA FIERA AL FEMMINILE TRA ESPERIENZE, EVENTI E SHOPPING A VERONAFIERE DAL 13 AL 16 OTTOBRE 2023-10-02 Champagne Experience 2023, la VI°edizione il 15 e 16 ottobre 2023-10-02 VINO, ARTE E AMBIENTE. HOSTARIA 2023 TRA "CHICCHE" GASTRONOMICHE, MAPPATURE SPECIALI DEL CENTRO STORICO E PERSONAGGI DA INCONTRARE. SVELATI I PRIMI NOMI DEGLI ARTISTI PRESENTI AL FESTIVAL 2023-10-02 A MARMOMAC 51MILA OPERATORI IN QUATTRO GIORNATE (+10% SUL 2022) CRESCONO LE PRESENZE DI BUYER DALL'ESTERO (+15%) 2023-10-02 Società Cooperativa Sociale "Al Calmiere", San Zeno, Verona. Evento "Food & Beauty", cibo e intolleranze alimentari. 2023-10-02 80° anniversario del martirio – 4/5 ottobre 1943 - 5 ottobre 2023 – della giovane istriana, Norma Cossetto. 2023-10-02 L'importante docu-film, sulla lotta all'oppressore napoleonico "Le Pasque Veronesi". Come è nato.