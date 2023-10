Festa d’Autunno al Mercato coperto di Campagna amica, Verona, da venerdì 6, a domenica 8 ottobre, con curatissimi i piatti tipici a km zero e musica dal vivo.



Festa grande al Mercato Coperto di Campagna Amica, in Galleria Filippini per salutare la nuova stagione, che viene. Da venerdì 6, fino a domenica 8 ottobre, in via Macello 5, Verona, si terrà la Festa d’Autunno, patrocinata dal Comune di Verona e organizzata da Coldiretti Verona, in collaborazione con la Cooperativa sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria. Dalla serata di venerdì e fino al pranzo di domenica, ci si divertirà, gustando carne alla griglia, accompagnata da birra agricola e ascoltando musica dal vivo. I piatti – a prezzi pensati, in particolar modo per le famiglie – saranno cucinati esclusivamente con prodotti a km zero, provenienti dalle aziende del Mercato Coperto. Previste proposte anche per chi non consuma carne.Venerdì, dalle 20.00, si potrà cenare, godendo dell’intrattenimento di dj Vittorio Cavallini dei “tre amigos” di Radio Pico; sabato, la cucina sarà operativa, sia a pranzo (10.30 – 14.30), che a cena (dalle 20.00), quando si esibirà il duo Acoustic Land; domenica, la cucina opererà, solamente, dalle 10.30 alle 14.30. Naturalmente, sabato e domenica il Mercato Coperto si svolgerà come di consueto dalle 8.00 alle 13.00. Mangiare all’aperto, prodotti tipici veronesi, genuini, nei contenuti, è il meglio che possiamo fare, anche, per bene godere i bei momenti, che questa prolungata estate, eccezionalmente, ci offre.

