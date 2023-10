XVIII ArtVerona, a Veronafiere - 13 | 15 ottobre 2023, con 145 espositori e sei incisive sezioni.



Dal 13 al 15 ottobre 2023, ArtVerona, si pone come centro di elezione per la valorizzazione del sistema dell’arte italiano, consolidando la sua vocazione partecipativa grazie a una selezione sempre più qualificata delle gallerie partecipanti e alla capacità di fare dialogare i diversi attori del collezionismo, delle istituzioni e dell’imprenditoria. La rassegna è stata annunciata alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, Verona, partner dell’evento. “Quest’anno, ArtVerona conta 145 espositori, fra italiani e stranieri. Sono oltre 6.000 i collezionisti e i professionisti VIP invitati, dei quali, 600 saranno ospitati direttamente in città . Dal 2016, abbiamo intensificati i rapporti con il mondo imprenditoriale, attraverso una pluralità di progetti, che hanno messo in relazione le aziende del territorio, con gli operatori culturali. Inoltre, continua e si intensifica la sinergia, con le istituzioni cittadine, pubbliche e private, primo fra tutti il Comune di Verona e i suoi Musei, insieme ai quali vogliamo coinvolgere gli spazi della città e il suo tessuto sociale”, ha commentato il presidente della Fiera di Verona, Federico Bricolo. Un ricco programma VIP accompagna ArtVerona e ne costituisce uno dei tratti distintivi: da sempre accogliente piattaforma di relazione, fra i protagonisti del sistema dell’arte, ArtVerona costruisce quest’anno, un interessante percorso dentro e fuori fiera, alla scoperta di nuove esperienze e suggestioni, per un pubblico sempre più ampio e diversificato. Ed ecco, alcuni dati: – un segno di rinnovamento si trova nell’Advisory board di ArtVerona, composto da Antonio Coppola, Giorgio Fasol, Massimo Gazzani e Alessia Zorloni, che dal 2023 si arricchisce di due nuove figure chiave, attraverso le quali, impostare una strategia di coinvolgimento più esteso di industriali e imprenditori del bacino territoriale veneto e nazionale: Katia Da Ros e Virginia Montani Tesei; sei sono le sezioni, che accolgono le 130 gallerie espositrici, a cui si aggiungono le editorie e gli spazi no profit per i citati 145 espositori;– alla Main Section, con qualificate realtà , provenienti dall’Italia e dall’estero, si affiancano alcune aree special; –LAB è la sezione dedicata alle residenze d'artista e alle realtà sperimentali no profit, appositamente selezionate, per far emergere la vivacità di inediti attori, sulla scena contemporanea in Italia. Tra le novità di quest’anno, POV-Point Of View, a cura di Edoardo Monti, una sezione digital (padiglione 12), che analizza l'impatto dei social media e di Internet sull'arte contemporanea e propone una selezione di protagonisti a vario titolo della comunicazione nel macrocosmo artistico. Già tredici sono i premi confermati… Peter Halley, New York, 1953, presenterà un suo tappeto di oltre 400 metri quadrati, che accoglie i visitatori nella Galleria dei Signori, diventando una piattaforma di incontro e un segno artistico immediatamente riconoscibile. Quindi, non mancheranno Habitat, Ralk-Cabaret, Visiting Curators, a cura di Maria Chiara Valacchi, Art&Thecity e Tomorrows Notes on the future of the Earth. Importante!: Attraverso il quartiere di Veronetta – patrocinato dal Comune di Veron – verrà promosso, un percorso, lungo i palazzi storici di via Venti Settembre – palazzi imponenti e, al tempo, grande arte, poco conosciuta – per l’occasione chiusa al traffico (dalle 20:00 alle 24:00, di giovedì 12 ottobre 2023, con l’obiettivo di valorizzare e migliorare il territorio, nel rispetto dell’ambiente, della storia e della memoria. Una nuova, innovativa, dunque, grande Artverona, non solo nelle sale fieristiche, ma anche nella sua realtà , in un’importante zona dell’antica Verona, “Veronetta”, dicevamo, che mai finisce di presentarsi storica, artistica ed attraente.

Pierantonio Braggio