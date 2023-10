Studenti ingegneri: un progetto, ‘sulla sicurezza negli ambienti scolastici’.



Da Vigasio, Verona, a Roma, grazie all'Ordine degli Ingegneri della città scaligera, “Studenti e studentesse di Vigasio hanno trascorso un anno nei panni di piccoli ingegneri in erba, dando vita a progetti sulla sicurezza, centrati principalmente sugli ambienti scolastici. Sono 6 le classi della scuola media di Vigasio e di Fagnano coinvolte, e altrettanti i Safety Projects elaborati in un anno di attività. Ha offerto tale opportunità l'Ordine degli Ingegneri di Verona, che, sposando un'idea, nata nel 2019, dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), ha aderito al progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”. Quella di Vigasio è l'unica scuola in Veneto ad avere partecipato al progetto. Dopo la presentazione dei Safety Project, la giuria ha decretato che il progetto destinato a concorrere a livello nazionale, nella manifestazione, che si terrà a Roma, il 22 novembre, è quello della 1A. La classe concentrata sulla “Sicurezza negli ambienti scolastici come palestre e le aule”, parlando di legno trattato, naturale, e presentando il proprio elaborato graficamente e tramite powerpoint, visionabile cliccando su un Qrcode. La giuria era composta da una serie di autorità pubbliche e professionisti del settore, tra cui Luigi Bellesini per lo Spisal, il comandante della polizia locale di Vigasio, Fabrizio Materassi, il comandante dei carabinieri, Dimitri Manara, l'assessora Nicole Mosele, il consigliere comunale, Raffaele Berto, Sabrina Adami dell'Istituto comprensivo e, per l'Ordine degli Ingegneri di Verona, Sara Galasso. Gianmaria Poletti, ingegnere iscritto all’Ordine di Verona, ha partecipato al gruppo di lavoro del CNI per la realizzazione del progetto. E segnala che: “Ogni ordine provinciale è invitato a partecipare. Noi aderiamo, da due anni, ma solo l'anno scorso abbiamo intercettato la scuola interessata”, evidenzia. “L'adesione è stata massiccia, anche a livello nazionale, con più di 50 ordini aderenti e oltre 1.900 studenti coinvolti. Con tale iniziativa, puntiamo a sensibilizzare i più giovani sul tema della sicurezza attraverso la discussione in classe di argomenti, che spaziano dalla vita quotidiana, alle regole comportamentali o all'esperienza del singolo individuo, utilizzando uno strumento specifico, creato dal gruppo di lavoro di ingegneri che ha elaborato il progetto, e messo a disposizione degli insegnanti: ossia il cosiddetto quaderno di viaggio, con schede pratiche suddivise per materie, che trattano argomenti inerenti la sicurezza”. Circa l’attività docente, ogni professore espone in classe brevi tematiche, sulla sicurezza connettendole con le altre materie del piano di studi della classe, creando così una sinergia continuativa. Alla fine dell’anno, le classi coinvolte producono un Safety Project, su un tema a piacere e lo sviluppano e illustrano tramite vignette, giochi, rappresentazioni teatrali, o altre modalità. L'Istituto Comprensivo di Vigasio ha accettato la sfida, partecipando al progetto per l’anno 2022-2023 e la classe vincitrice, ha accettato la sfida, partecipando al progetto per l’anno 2022-2023 e ora, la classe vincitrice, è pronta a raggiungere Roma”. Un’idea, dunque, molto importante, che pone i giovani, trascurando il troppo teorico, dinanzi ad una realtà, che richiede molta volontà ed impegno e che fa loro comprendere, come nulla sia facile e nulla venga da solo, mettendoli, al tempo, con il dovuto aiuto, dinanzi alle esigenze del momento, che sono, poi, quelle della vita. Nella foto: studenti al lavoro.

Pierantonio Braggio