Confraternita della Polenta, Vigasio, Verona. Il 29 ottobre, convivio con le Confraternite, nel quadro della XXV Fiera della Polenta.



La Confraternita della Polenta, Vigasio, Verona, invita possibili interessati e Confraternite ad un incontro amichevole, a tavola, basato sulla “Polenta”, prodotto caratteristico locale, incontro fissato per il 29 ottobre 2023, nel più grande Ristorante fieristico d’Italia, onde scoprire storia e caratteristiche d’un alimento, in sè modesto, ma, ricco di tradizione e di storia e tale da dare il nome alla Confraternita organizzatrice. Sarà questa, pure. l’occasione, per condividere esperienze ed iniziative, sul grande mondo della “Polenta”, questa volta, gialla, nel piatto… Punto iniziale di ritrovo, alle ore 10, presso il Mulino Riseria Gazzani 1648, via Zambonina 40, Vigasio. Alle ore 10,30, visita al Mulino Gazzani, sorto fra il 1400 inoltrato e i primi anni del 1500. Ore 13: pranzo, presso il rinomato Ristorante della Fiera della Polenta, durante il quale verranno illustrate le diverse tipologie di mais e di polenta, con particolare riferimento ad una varietà di mais autoctona. Verranno, quindi, presentate le Confraternite presenti e si procederà allo scambio di doni. Seguirà, alle ore 16, un brindisi di congedo. Chi desiderasse partecipare è pregato di segnalare la sua gradita presenza al sito confraternitadellapolenta@gmail.com. Importante iniziativa, quella sopra, brevemente annunciata, strettamente legata al mais e alla derivante Polenta, e predisposta, appunto, nel la XXV Fiera, quadro di una grande manifestazione locale, che mira a porre in luce il giallo prodotto, radicatissimo a Vigasio, nel Veronese e nel Veneto e che, con l’evento in corso, la XXV Fiera, crea animazione, conoscenza, occupazione ed economia, grazie all’Associazione Vigasio Eventi, la forte collaborazione del Comune di Vigasio e di chi, per amore del territorio e della gente, vi dedica il suo tempo. Un cordiale saluto al presidente della Confraternita della Polenta, Renzo Preato, e ai suoi collaboratori.

Pierantonio Braggio