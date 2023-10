Barbisan (GM): “Rammaricato dalle mie parole, mi scuso profondamente con chiunque si senta offeso dalle mie esternazioni”



Venezia 19 ott. 2023 - “Sono profondamente rammaricato e mi scuso per quanto accaduto l’altra sera in televisione. Quelle mie parole non rappresentano né i miei valori, né, soprattutto, il pensiero del movimento e del gruppo al quale appartengo. Sull’onda emotiva della diretta televisiva, purtroppo, mi sono fatto colpevolmente trascinare dagli argomenti e dalla discussione. Chi scappa da una guerra ha tutti i diritti ad essere assistito, a prescindere dalla propria corporatura. Mi scuso pertanto per queste mie parole, così come mi scuso se ho ferito la sensibilità delle donne e chiunque si sia sentito offeso dagli improvvidi termini che ho utilizzato”. E’ quanto asserito dal consigliere regionale del Gruppo Misto, in Consiglio regionale del Veneto, Fabiano Barbisan, in merito alle dichiarazioni espresse nel corso della trasmissione 'Focus' del gruppo Medianordest, andata in onda lo scorso 17 ottobre.