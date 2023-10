Coldiretti: ok alla riforma dell’Unione Europea dei marchi dop e igp, che, in un’Italia agricola leader, vale 20 mld.



Salvan: "Tutela per il patrimonio agroalimentare veneto. Finalmente: stop al Prosek"! Con la riforma del sistema europeo delle denominazioni di origine (IG) si tutela il primato italiano nell’Unione Europea con 885 prodotti riconosciuti, tra alimentari e vini, che sviluppano un valore di quasi 20 mld di euro con il contributo di oltre 86mila operatori. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in riferimento all’approvazione definitiva della riforma delle Indicazioni geografiche (IG) dopo due anni di negoziato. “Dalla difesa del sistema delle Indicazioni geografiche europee, dipende la lotta al falso Made in Italy alimentare che nel mondo vale oltre 120 miliardi di euro” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “il contrasto alle imitazioni aiuta la crescita di un sistema che oltre all’impatto economico ed occupazionale rappresenta un patrimonio culturale ed ambientale del Paese”. "Un negoziato che si chiude con più garanzie e semplificazioni e che vieta l'uso di menzioni generiche come 'Prosek', che emulano le indicazioni geografiche di altri Stati membri - aggiunge Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto che ringrazia il lavoro del relatore per il Parlamento Europeo, Paolo De Castro, il Governo italiano e i Consorzi di Tutela per il loro impegno". Buona notizia e buon risultato, per l’agroalimentare italiano, che non è solo prodotto, ma, risultato di massimo impegno, sulla terra, dei nostri Agricoltori.

Pierantonio Braggio