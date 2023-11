NOVEMBRE 2023 ZIO TORE E I SEGRETI DELLA SCIENZA



Domenica 5 novembre ore 17:00 prima data per famiglie al Teatro Ristori.



Un’avventura coinvolgente per bambini e famiglie alla scoperta dei segreti della scienza. Esperimenti magici attraverso l’uso straordinario di oggetti ordinari. Sul palco l’entusiasmante presenza di Zio Tore, pupazzo animato da Andrea Fratellini, mago ventriloquo vincitore di Italia's Got Talent e per la prima volta al Teatro Ristori. Un mix di divertimento e conoscenza in uno show realizzato in collaborazione con il Children's Museum Verona.

Verona, 31 ottobre 2023 – Immaginate di scoprire i segreti dei gas nell'aria che respiriamo afferrando un palloncino. O altri ingegnosi esperimenti che mostrano le leggi della chimica e della fisica che governano il mondo intorno a noi. Sono solo alcuni dei momenti di stupore, tra spettacolo e scienza applicata, previsti nella prima data per famiglie al Teatro Ristori. L’appuntamento con Zio Tore e i segreti della scienza è in calendario domenica 5 novembre alle 17:00 ed è realizzato in collaborazione con il Children's Museum Verona, il museo dei bambini, che per la prima volta esce dai propri spazi interattivi a tema STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). In scena Andrea Fratellini, artista eclettico che in veste di ventriloquo dà vita al suo pupazzo, Zio Tore, con abilità sorprendenti. Tanto da aver sbaragliato tutti i concorrenti nell’edizione 2020 di Italia's Got Talent.

Lo show Zio Tore e i segreti della scienza guida il pubblico nella scoperta delle leggi della chimica e della fisica. Nei meccanismi della scienza in grado di trasformare il modo in cui vediamo gli oggetti di tutti i giorni. Uno spettacolo per tutte le età che incuriosisce, meraviglia e appassiona attraverso l’uso straordinario di oggetti ordinari.

Andrea Fratellini è artista poliedrico con una straordinaria gamma di talenti. Ad inizio carriera si è esibito per anni come mago nei reparti ospedalieri di pediatria. Ed è proprio in una di quelle occasioni che si avvicina al mondo della ventriloquia: dopo l’incontro con una mamma che trovava modo di comunicare con la figlia autistica parlando tramite un pupazzetto. In questa veste dà quindi vita al suo pupazzo Zio Tore con capacità sorprendenti, creando l'illusione sonora di personaggi parlanti senza muovere le labbra. Le abilità canore di Fratellini si uniscono all’arte della ventriloquia per regalare uno spettacolo unico ed entusiasmante, adatto ad ogni tipo di pubblico.



I prossimi appuntamenti con il teatro per famiglie:



Domenica 12 novembre 2023 ore 17 La celeberrima opera di Sergej Prokof'ev Pierino e il lupo in collaborazione tra l’Orchestra I Virtuosi, il Teatro Ristori e il Liceo Coreutico Agli Angeli. Domenica 10 marzo 2024 ore 17 Prima nazionale de Il Piccolo Principe produzione Atelier Elisabetta Garilli su testi di Antoine de Saint-Exupéry. Musiche di Elisabetta Garilli interpretate dal Garilli Sound Project e dal Gruppo Vocale Novecento sezione voci bianche. Immagini e illustrazioni dal vivo di Serena Abagnato.



INFO E BIGLIETTI.

Nuovi abbonamenti e vendita dei biglietti singoli (biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 12:30; mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19:30 – Via Teatro Ristori, 7 a Verona), disponibili anche online (www.teatroristori.org/biglietteria) e al punto vendita BoxOffice di Via Pallone, 16.

PRIMA DELLO SPETTACOLO, IL BISTROT DEL TEATRO RISTORI. Nel bellissimo foyer al primo piano del Teatro, vi aspetta il Bistrot 18 - 22, anno di nascita di Adelaide Ristori, per trascorrere i momenti prima dello spettacolo in una atmosfera elegante e ospitale, degustando un aperitivo accompagnato da piccole stuzzicherie. Le proposte, ideate e curate dal Lollo’s Group, sono disponibili nei giorni di spettacolo (il servizio non sarà attivo durante le cene spettacolo) dalle ore 19 alle 21 con servizio al tavolo.

