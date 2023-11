73ª Giornata del Ringraziamento di Coldiretti Verona, con Santa Messa, officiata, in San Fermo, dal Vescovo di Verona, mons.



Domenico Pompili, che ha anche benedetto i mezzi agricoli sul sagrato. Risultati dell’annata in corso, e numeri, circa la consistenza dei comparti in attività.



La Festa del Ringraziamento, dal significato rilevante per il settore agricolo, è festeggiata, dal 1951, da Coldiretti, in tutta Italia, per rendere grazie a Dio, per il raccolto dei campi, per fare un bilancio dell’annata in corso e per chiedere la benedizione sull’annata a venire. Per meglio comprendere quanto sopra, conviene sapere che l’agricoltura familiare, la coltivazione diretta della propria terra, ebbe inizio, con la creazione di Coldiretti, nel 194, e la conseguente Riforma agraria del 1950, che portò gli agricoltori a sentirsi corresponsabili dello sviluppo economico nazionale, in stile cooperativo. Per il presidente di Coldiretti Verona, il grande incontro celebrativo è stato occasione per volgere ai Coltivatori presenti, una propria riflessione, citando la lettera che il Vescovo di Verona ha recentemente indirizzato a tutti i veronesi, sottolineando l'importanza del silenzio, come mezzo per riflettere, condividere e affrontare le sfide del mondo contemporaneo. “Il nostro Vescovo – ha affermato Vantini – ci dice che il silenzio diventa la tavola comune, a cui sedersi, per condividere la fatica di un mondo, che è diventato sordo, per il troppo gridare. In effetti, non possiamo negare di essere sopraffatti, dalle tante difficoltà, dai rumori, che ci toccano, sia come imprenditori, che come persone”. “Il mondo contadino – ha continuato – è però abituato a considerarsi una grande famiglia, che condivide valori profondi, come la fraternità reciproca e la gratitudine”. Il Presidente ha anche sottolineato che il settore agricolo non si limita alla produzione economica, ma, rappresenta un servizio alla comunità, contribuendo alla salute e alla felicità delle persone. Inoltre, ha evidenziato l'importanza di perseguire il bene comune e il rispetto dell'ambiente, come valori fondamentali. “L’affidamento, che ci viene fatto di un territorio meraviglioso, ma sempre più fragile – ancora Vantini – ci riempie di orgoglio e di responsabilità, perché ne siamo i diretti custodi”. Il Presidente ha, quindi, esortato a “rafforzare il legame tra i membri dell'Organizzazione, a fare squadra e a essere parte integrante della comunità, come produttori di cibo e portatori di valori, che influenzano l'intera società”. La Giornata del Ringraziamento viene solitamente celebrata in prossimità della ricorrenza di San Martino, convenzionalmente, nota come data di chiusura dell’annata agraria, quando si tirano le somme sull’andamento produttivo. In merito, nella nostra provincia, si può parlare di risultati tutto sommato positivi, al di là delle grandi difficoltà, dovute al rincaro dei costi di produzione e alle avversità atmosferiche, che, purtroppo, in alcuni casi hanno causato la perdita anche dell’intero prodotto in campo. Nel settore zootecnico, pesano la presenza di virus, come la peste suina e l’aviaria, che, negli ultimi due anni, ha messo fortemente in discussione le prospettive di sviluppo, mentre la grande maggioranza degli allevamenti da carne soffre di dipendenza, per quanto riguarda l’approvvigionamento dei ristalli. Per quanto riguarda il lattiero caseario, nell’ultimo periodo si è verificata una concentrazione della produzione poiché molte piccole realtà hanno cessato l’attività a favore di imprese maggiormente organizzate. Ortofrutta: in generale, risultato positivo, per quasi tutte le produzioni, nonostante i gravi danni causati dalle grandinate primaverili e da quelle di luglio. Nonostante ciò, per alcune produzioni, come mais, ciliegie, pesche, meloni, asparago industria, fragole, patate e mele, i risultati sono stati piuttosto soddisfacenti. Importante il fenomeno, in crescita, degli agricampeggi: attività, che sta riscuotendo grande successo, sul nostro territorio, particolarmente vocato al turismo, talché, a livello provinciale, sono attive già una ventina di strutture operative. Quanto ai settori in attività, in Verona, in provincia e in Veneto, eccone i numeri: Lattiero Caseario: a Verona il settore conta circa 600 allevamenti, pari al 25% circa del latte prodotto in Veneto (10 mln di quintali/anno), terzo a livello nazionale, dopo Lombardia ed Emilia Romagna; Avicolo: gli allevamenti avicoli in Veneto sono circa 2000. Di questi, circa la metà si trovano a Verona, suddivisi in 70% polli da carne, 22% tacchini, 5% altri volatili (faraone, anatre, quaglie ecc.) e 3% galline ovaiole; Suinicolo: gli allevamenti di suini, in provincia di Verona, sono più di 150, di cui l’80%, destinati all’ingrasso, per un totale di 310.000 suini prodotti annualmente. Cunicolo: attualmente in Italia ci sono circa 6.500 allevamenti, di cui circa un migliaio, professionali, pari al 44% della produzione a livello comunitario. Il Veneto detiene oltre il 30% della produzione nazionale e, all’interno della regione, Verona si colloca al terzo posto, con oltre 50.000 fattrici e circa 3.000.000 di conigli concentrati in una decina di imprese - la Borsa Merci di riferimento è Verona; Bovini da carne: a Verona, oggi, il settore conta circa 700 allevamenti con almeno un capo per un totale di più di 120.000 capi allevati, annualmente. Mais: a Verona nel 2022 si è registrato un + 2,1% nelle superfici seminate a mais arrivando a coprire 24.700 ettari, in tutta la provincia; Melo: Verona si conferma la provincia leader, a livello regionale concentrando il 75% sul totale e arrivando a coprire 4.422 ettari; Pesche: a differenza del melo si avverte la difficoltà del settore che fa registrare un – 5,5% di terreni coltivati a pesco, in meno (1.296 ettari); Ciliegie: anche i ciliegeti si stanno riducendo e nel 2022 si è arrivati a 1.467 ettari (- 2,8%); Agriturismo: nel Veneto, gli agriturismi sono oltre 1500, di cui a Verona più di 400, dei quali, circa 150, dediti alla ristorazione e spuntini ed il restante, con attività di alloggio ed agricampeggio.

Verona è forte in agricoltura, perché forte, tenace e costante è l’impegno degli Agricoltori…! Nella foto: il vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, riceve in dono un agnello.

Ll fotl

Pierantonio Braggio