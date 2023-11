Alla Galleria Massella, Verona, Barbara Brunelli e la sua personale: 4 -30 novembre 2023.



Barbara Brunelli, classe 1960, vive e ha il suo studio di pittura, a Montorio di Verona. Laureatasi al D.A.M.S., Bologna, nel 1985, ha seguito corsi liberi di pittura, con il Maestro Aldo Tavella. all'Accademia di Belle Arti di Verona, ed è stata allieva dell'artista, Odilla Zanella con cui ha fatto parte del gruppo dei Pittori della Lessinia. Barbara ha tenuto la sua prima collettiva, nel 1996, “Uno Due Tle”, a Bardolino, Verona, ed ha partecipato ai concorsi per Artisti veneti a: Preganziol, Cardigliano, Treviso, e a Fiume Veneto, Pordenone. Ha, quindi, esposto alla collettiva dell'Arsenale di Verona e, successivamente, a Caprino Veronese e al Center Gallery di Bussolengo, Verona. Dal 1998, le sue mostre personali: nel 2009, all'Osteria Il Ciotolo, Verona, a cura di Licia Massella; “Art at Home” 2019 e “La lirica del colore” 2020, in Galleria Massella, Verona; poi, presso la Trattoria Ai piloti, i in Piazza San Zeno, sempre, Verona, nel 2021. Due cataloghi elencano e descrivono le opere di Brunelli: sono usciti, nel 2020 e nel 2021, con testi critici curati dalla critica d'arte Licia Massella. La quinta mostra di Barbara, dal titolo “Mare a Novembre”, si tiene, guarda caso, dal 4 al 30 novembre...: 2023… “Mare a Novembre” è il titolo di uno dei quadri, più emozionanti della nuova collezione di Barbara, dipinto, che esprime un equilibrio raggiunto di distacco dal caos e dalla sofferenza, e, dunque, di pace interiore. Novembre si collega all’Artista, per un tema cruciale ed attuale che l’ha sempre vista impegnata, con la sua pittura: la denuncia della violenza, contro le donne. Il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, dunque, Galleria Massella, via Dietro Filippini 13, Verona, dedica questa mostra. Info e visite su appuntamento: 348 7560462 Licia M. - 347 2430839 Fabio M.

Pierantonio Braggio