2023-11-14 IGP NON ALIMENTARI, CONTE (LEGA): " PROVVEDIMENTO IMPORTANTE PER LE NOSTRE ECCELLENZE ARTIGIANALI MA DA PERFEZIONARE IN AMBITO ITALIANO CON STANDARD ALL'ALTEZZA DELLE NOSTRE PRODUZIONI" 2023-11-14 ATER Verona: riqualifica 39 alloggi a Bovolone e 22 a Cerea. 2023-11-14 V-RETI SI AGGIUDICA LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE GAS IN 5 NUOVI COMUNI 2023-11-14 Teatro Salieri 2023-24: il Teatro a Scuola e le Scuole a teatro 2023-11-14 VINITALY: PER IL 2024 PROMOZIONE UNITARIA IN 15 PAESI E 3 CONTINENTI 2023-11-14 UN ALTRO PREMIO A FINE STAGIONE PER IL PARCO GIARDINO SIGURTÀ 2023-11-14 PremioCallas - Voci emergenti 2023 - a Saemee Lee 2023-11-13 FIERACAVALLI FESTEGGIA LA 125ª EDIZIONE CON 140MILA VISITATORI DA 60 NAZIONI 2023-11-13 VERONAFIERE, MINISTRO ABODI: «FIERACAVALLI SEMPRE PIÙ CONTEMPORANEA, UNISCE SPORT, ECONOMIA E SOCIALE. MINISTERO LAVORA CON FISE PER PROMUOVERE PRATICA EQUESTRE NELLE SCUOLE» 2023-11-13 Giovedì 16 novembre ore 20:30 al Teatro Ristori di Verona il Marco Bardoscia Quintet in Legnomadre, canto d'amore jazz per la Terra 2023-11-13 GRANCHIO BLU, CONTE (LEGA) INCONTRA COMMISSARIO SINKEVICIUS: "PER ORA NIENTE RESTRIZIONI ALLA PESCA, FARE PRESTO CON FONDI A PESCATORI" 2023-11-13 NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE. A ISOLA DELLA SCALA LA 21° FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ 2023-11-11 DA FIERACAVALLI IL MINISTRO LOCATELLI: «IPPOTERAPIA OCCASIONE IMPORTANTE PER SVILUPPARE AUTONOMIA E COMPETENZE» 2023-11-11 Teatro Salieri 2023-24: il Teatro a Scuola e le Scuole a teatro 2023-11-11 Granchio Blu, minaccia o risorsa? il libro che analizza il fenomeno dell'"invasore" dei nostri mari.