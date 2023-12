Il 5 dicembre, celebrata la “Giornata mondiale del Suolo”.



Coldiretti: persi 77 kmq di terra all’anno, della quale, per 2/3,

agricola,

In Veneto, sacrificati quasi 218000 ettari. Salvan: ”Dare

piena attuazione alla legge”.



Il consumo di suolo in Italia accelera alla velocità di 2,4

metri quadrati al secondo, pari, nel 2022, a ben 77 km2,

quasi 2/3 dei quali sono stati sottratti all’agricoltura

nazionale (63%). E’ quanto afferma la Coldiretti dopo la

Giornata mondiale del Suolo indetta dalle Nazioni Unite

sulla base dell’ultimo rapporto Ispra che rivela anche quanto

il Veneto abbia sacrificato in termini di terreno fertile: oltre

217 mila ettari, corrispondenti all’11,8% dell’intero territorio

regionale. Una percentuale che supera di molto la media

nazionale del 7,14%. Carlo Salvan, presidente di Coldiretti

Veneto: “Il suolo agricolo è una risorsa limitata e come tale

deve essere preservata. Coldiretti annovera tra i suoi

principi quello della salvaguardia del territorio, un territorio,

quello regionale, che si è trasformato molto negli ultimi anni

e che ha prestato tanto suolo agricolo ad altri settori, come

la costruzione edile, piuttosto che la realizzazione, di

infrastrutture o impianti fotovoltaici a terra. Serve una regia

che valuti l’impatto dei tanti progetti perché il suolo agricolo

deve mantenere la sua natura produttiva. Non condividiamo

la necessità di essere sempre disponibili per ospitare

determinati impianti o nuove progettualità – ribadisce Salvan

– piuttosto, si cerchi di rivalutare altri ambiti, a esempio quei

siti che necessitano di bonifiche ambientali. Sul fronte delle

energie rinnovabili – continua Salvan - per evitare una

deriva speculativa, il legislatore regionale è intervenuto

definendo degli indicatori di idoneità e inidoneità dei siti

individuati per l’installazione degli impianti fotovoltaici,

disincentivando i pannelli a terra, favorendo l’agro voltaico,



ad esempio. Serve ora la piena attuazione della legge con

le linee guida sulle procedure autorizzative e le delibere

attuative che determinino le zone agricole di pregio”. “Il

Veneto come l’Italia deve difendere il proprio patrimonio

agricolo e la propria disponibilità di terra fertile con un

adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico

del ruolo dell’attività nelle campagne. La perdita delle

campagne pesa anche sull’approvvigionamento alimentare

del Paese in un momento in cui peraltro l’incertezza e la

guerra sta provocando difficoltà negli scambi commerciali

favorendo le speculazioni. Occorre però accelerare

sull’approvazione della legge sul consumo di suolo che

giace da anni in Parlamento e che potrebbe dotare l’Italia di

uno strumento all’avanguardia per la protezione del suo

territorio e che avrebbe ricadute positive anche in Veneto”-

conclude Salvan.

Il suolo è prezioso. Prima di utilizzarlo, sottraendolo alla

natura, occorre riflessione e studio. Bene ha fatto l’ONU a

indire la Giornata, al Suolo dedicata, tenuto conto che,

usarlo, come stiamo facendo, da sempre, imponiamo alla

natura, che ce lo propone, cambiamenti geologici e

usurpazioni, che, pur utili all’uomo, la stessa non può

accettare – vedi i disastri idrogeologici, che, ripetutamente,

si verificano – e, appunto, come sopra, molto

opportunamente, rilevato, lo strappiamo all’agricoltura –

attenzione! – che, con i sui prodotti, è madre della vita.

Pierantonio Braggio