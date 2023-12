Fieragricola, nel Lazio...



Fieragricola incontra, nel Lazio, gli stakeholder, in vista della rassegna, di Verona, dei giorni 31 gennaio - 2 febbraio 2024.





A Latina, Fieragricola ha fatto una tappa – dopo gli eventi in Sicilia, Sardegna e Puglia – nel quadro dei Road-shows, nel Centro-Sud Italia, che unendo la vocazione della rassegna internazionale di agricoltura all’innovazione, la capacità di fare formazione attraverso convegni, approfondimenti e workshop e la cultura, coincisa con l’annuncio da parte del sindaco di Latina, Matilde Celentano, che le candidature di Latina e Gaeta a “Capitale italiana della cultura 2026” sono ufficialmente nella fase finale della selezione. «Gli incontri fin qui organizzati sul territorio – dichiara Raul Barbieri, direttore commerciale di Veronafiere – sono stati l’occasione per ribadire a stakeholder qualificati l’attenzione di Fieragricola nei confronti di un’agricoltura che vanta orientamenti produttivi diversi, ma tutti caratterizzati dalla capacità di esprimere un alto valore aggiunto e di assicurare un ritorno per le imprese agricole, le filiere e le aree rurali nel loro complesso. Siamo convinti che la 116ª edizione della più importante manifestazione italiana dedicata all’agricoltura, dal 31 gennaio al 3 febbraio a Verona, sarà l’occasione per accompagnare i progetti di crescita e di innovazione che le aziende agricole del Centro e Sud Italia e delle Isole stanno definendo». Una fervente attività , destinata a dare i suoi frutti, sia a Fieragricola, con maggiori presenze, che ad operatori e visitatori, perché uno dei maggiori Saloni internazionali dell’Agricoltura è, da sempre, punto di concreto di ampio riferimento, per conoscere le più recenti novità del settore e per intrecciare relazioni, nel quadro grande, illimitato comparto verde.

Pierantonio Braggio