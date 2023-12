MBE 2024: la più grande fiera al mondo, dedicata alla moto personalizzata, attende, dal 19 al 21 gennaio, gi appassionati a Verona. MBE 2024: la più grande fiera al mondo, dedicata alla moto personalizzata, attende, dal 1



Con i suoi 100.000 mq di esposizione e gli oltre 700 espositori distribuiti nei 7 padiglioni tematizzati, Motor Bike Expo si prepara all’edizione 2024 del salone internazionale dedicato ai motociclisti. Quest’anno sarà anche l’occasione per festeggiare i 30 anni di attività degli organizzatori Paola Somma e Francesco Agnoletto, autentici pionieri nello sviluppare e affermare in Italia il “custom”, creando un vero e proprio movimento, non solo di cultura e stile, ma di crescita e di business per le aziende. Motor Bike Expo, anno dopo anno, è diventata il punto di riferimento mondiale della scena della personalizzazione. Tantissime saranno le novità di una manifestazione in costante evoluzione e in grado di attirare player delle due ruote, provenienti da tutto il mondo, soprattutto da oltreoceano. Sono molte, infatti, le aziende che vedono Motor Bike Expo come un’importante vetrina per il mercato europeo. Al tempo stesso MBE è un palcoscenico che garantisce una visibilità globale e che permette ai preparatori italiani di accedere ai bike show più prestigiosi del pianeta: basti pensare alle vittorie di Gallery Motorcycles e Hazard Motorcycles al contest indetto dalla Casa Madre di Milwaukee, al 120° Anniversario di Harley-Davidson a Budapest; non dimenticando le presenze di Asso Special Bike, Devil’s Garage e MS Artrix al Custom Show Emirates di Abu Dhabi e Dubai; mentre 70’s Helmets e Abnormal Cycles sono stati selezionati per l’esposizione Motorcycle As Art, in occasione del leggendario Sturgis Rally (South Dakota - USA).Tutte opportunità per i “nostri” artigiani di esportare la cultura, l’arte e la raffinatezza “Made in Italy” all’estero. Parole, quelle sopra riportate, che invitano a complimentarci con gli iniziatori di MBE, perché se MBE è oggi, alla sua XXX edizione, lo è per la grande intuizione, la lungimiranza e la tenacia, con la quale Somma ed Agnoletto hanno operato, sino dai primi passi dell’evento. Complimenti, anche perché la manifestazione costituisce massimo contributo all’economia nazionale.

Pierantonio Braggio