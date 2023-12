Coldiretti: Capodanno 2024 vedrà aprire 95 milioni di bottiglie di spumante. Il 70% delle bollicine, made in Italy, sarà Prosecco…



Tirando le somme, al 1° gennaio 2024: le festività natalizie e di fine anno faranno registrare il massimo di domanda di spumante italiano, con circa 95 milioni di tappi di spumante stappati. solo in Italia, tra Natale e Capodanno, con vittoria netta, sulle 6 milioni di bottiglie di bollicine straniere, come lo Champagne. E’ quanto stima la Coldiretti, sottolineando che quasi 9 italiani su 10 (89%) non rinunceranno a fare un brindisi Made in Italy, a fine anno, secondo l’indagine fatta dall’Istituto Ixe’.

La maggioranza dei connazionali brinderà nelle proprie città, ma, quasi 6 milioni di italiani hanno scelto la vacanza, in Italia, scelta come meta, dal 75% dei vacanzieri, secondo Coldiretti/Ixe’. Guida la classifica delle produzioni nazionali che saranno stappate è il Prosecco, con un’incidenza del 70% degli spumanti imbottigliati – rileva Coldiretti, uno dei simboli del Made in Italy, all’estero. Ma sulle tavole delle feste sono ormai presenti un po’ tutte le bollicine nazionali – continua Coldiretti – dal Franciacorta all’Asti, dal Trento Doc alle piccole produzioni che si sono diffuse velocemente lungo tutto lo Stivale, dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per Toscana, Marche, Lazio e Umbria. Ne sono un esempio – precisa Coldiretti - Trebbiano, Verdicchio, Oltrepò all’Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d’Avola, Negroamaro, Durello, Vermentino, solo, per citarne alcuni. Tra le festività di Natale e Capodanno – conclude la Coldiretti – vengono stappate circa 1/3 delle bottiglie, consumate in Italia durante l’intero anno. Dati confortanti, quindi, per la preferenza riconosciuta al vino da festa italiano, frutto del lavoro dei nostri vitivinicoltori e, al tempo, grande prodotto, che contribuisce fortemente alla crescita economica.

Pierantonio Braggio