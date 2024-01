Dal 19 al 21 gennaio, presso Veronafiere, MBE - Motor Bike Expo 2024…: tutto quello, che devi sapere….



…100.000 metri quadrati di esposizione, 700 espositori, in 7 padiglioni e 6 aree esterne, che ospiteranno gare, spettacoli ed esibizioni, nelle quali, protagonista sarà soprattutto il pubblico, che all’edizione 2023 è stato presente, con 160.000 visitatori. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024, dunque, grande incontro motociclistico internazionale, nel quartiere fieristico di Verona. Si annuncia così Motor Bike Expo 2024, Salone mondiale leader nel settore moto, che, in coincidenza con i 30 anni di attività fieristica dei suoi ideatori ¬– Paola Somma e Francesco Agnoletto – propone un’edizione, ricca di contenuti e capace di accogliere realmente tutto l’universo delle due ruote. MBE, quindi, vedrà presenti 19 Case motociclistiche in veste ufficiale, moltissimi produttori e distributori di abbigliamento ed accessori, per Te e per la Tua moto. Un panorama custom internazionale, al gran completo, quindi, a Verona, con grandi firme. da tutto il pianeta e con le loro realizzazioni, sempre più al confine tra meccanica e arte. Lo sport motociclistico, in tutte le sue declinazioni, sarà praticato, nelle aree esterne e raccontato attraverso le voci dei protagonisti (piloti, team, promoter e organizzatori), in una fitta serie di eventi, premiazioni e presentazioni. Il mototurismo, fenomeno che rende i viaggiatori su due ruote sempre più protagonisti di Motor Bike Expo, sarà a Verona alla ricerca delle prossime avventure in ogni angolo d’Italia e del globo. Saranno evidenziate nuove tendenze, con un’attenzione particolare alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e soprattutto alla sicurezza dei motociclisti. Senza numero, saranno Incontri, racconti, testimonianze, area shopping ed il parcheggio gratuito riservato a chi arriverà in moto a Veronafiere. Per la grande industria, saranno presenti a MBE 2024 ed esporranno i propri prodotti Aprilia, Benelli, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Kawasaki, Keeway, Moto Guzzi, Moto Morini, Ohvale, QJ Motor, Royal Enfield, SYM Sanyang, Suzuki, SWM, Talaria, TM Racing, Triumph Motorcycles, UM Motorcycles e Yamaha, una compagine di assoluto valore, qualitativamente ai vertici e ampiamente rappresentativa della produzione mondiale. Importante l’anteprima di un nuovo modello di serie da parte della tedesca BMW Motorrad, nella mattinata di venerdì 19 gennaio, e la presenza di marchi leader, nei rispettivi segmenti come Liqui Moly (Bardahl, Continental, Dainese, GiVi, Motul, Pirelli - Metzeler, SW-Motech, Wunderlich… La nuova pista esterna di off-road, titolata Yamaha Arena, ospiterà un calendario fitto di appuntamenti per gli amanti delle ruote tassellate. Nella giornata di venerdì, 24 piloti del talent “700% Made in Italy”, si sfideranno in prove inseguimento ad eliminazione diretta in sella alle loro Ténéré 700. Perr sabato 20 gennaio, attesissimo lo Swank Rally Winter Edition, gara regolaristica in formula “gentleman” per gli appassionati più “cool” dell’off-road. Partenza e arrivo in fiera, con prove di abilità, e percorso attraverso i più suggestivi scenari del veronese. Domenica la Yamaha Arena ospiterà un evento senza eguali per gli amanti dello scootercross, organizzato da Age of Scootercross. Per tutti e per tre i giorni, sarà possibile provare i nuovi modelli delle Ebike Yamaha, nelle versioni city bike, gravel e montain bike. Nell’area dedicata all’avvicinamento alla guida, attivi saranno corsi per bambini, tenuti dall’Istruttore di Federmoto ed ex-campione di velocità Gianluca Nannelli, e per le donne, con l’istruttore, l’amato ex-iridato, Marco Lucchinelli. Per chi vuole provare i nuovi modelli, saranno a disposizione del pubblico i demo ride di Harley-Davidson, le moto elettriche Talaria e di Retrokit: produttore di Vespa riconvertite a trazione elettrica. Nell’Area Drifiting, tre giorni di spettacolo con il Drift Show di Area 51, dove tantissimi equipaggi si sfideranno e delizieranno il pubblico, con incredibili derapate e burnout. Dell’Area Freestyle sarà protagonista Vanni Oddera, con la sua crew Daboot, sempre impegnato anche sul fronte della solidarietà; oltre a lui il pubblico di MBE potrà ammirare, per tre appuntamenti al giorno, il talento di Massimo Bianconcini, Francesco Buetto, Antonio Navas, Alberto Fiorensa e Dominik Splitek. Nell’Area Jeep: le spettacolari attività della Jeep Experience, aperte al pubblico. Numerose saranno anche le iniziative rivolte all’emisfero femminile, a partire da “Women Power”, interessante serie di talk, con donne protagoniste del mondo della moto (imprenditrici, pilotesse, creator, influencer e professioniste delle due ruote), condotti, sul palco del padiglione 5, dalla ex-pallavolista, campionessa del mondo 2002, Rachele Sangiuliano. Nel settore custom MBE sarà leader a livello mondiale, un autentico punto di riferimento nel settore delle personalizzazioni. D’altra parte, è grazie a questo trampolino di lancio che i preparatori italiani hanno potuto affacciarsi sui grandi scenari internazionali, farsi conoscere ed apprezzare ed imporsi con il proprio stile e la propria raffinatezza, espressione del “Made in Italy”. Sarà nuovamente proposto il tanto atteso “International village”, spazio espositivo, con la presenza di aziende americane e con alcuni tra i massimi rappresentanti della cultura custom USA. Il pubblico potrà incontrare i brand Cali Raised, Lyndall Brakes, Original Garage Moto, V-Twin Visionary, Harcati, Choppers Magazine e molti altri… Inoltre, farà tappa a Verona, per la prima volta, il Chopper Magazine Invitational, prestigioso contest da oltreoceano, riservato ai mezzi appartenenti a questo stile iconico. Al Motor Bike Expo saranno, pure, presenti, in contemporanea, i quattro grandi distributori mondiali di parti speciali: Custom Chrome, Motorcycle Storehouse, Parts Europe e Zodiac International, con prodotti e iniziative particolari. Il bike show “Clubstyle Connection” diventa International, selezionando pezzi unici da tutta Europa… e non solo. La rivista specializzata LowRide proporrà il proprio bike show, dedicato ai garage, ai preparatori emergenti e ai privati. Acclamato nel 2023, tornerà dagli Stati Uniti un artista straordinario, come Darren McKeag, affiancato dai migliori artisti italiani del settore. Ulteriore curiosità, infine, il “Distretto Ruote Piccole”, che raccoglierà scooter e moped, nonché Vespa e Lambretta personalizzate. Evento di punta sarà MBE Award, che assegnerà il titolo di “The King of custom 2024” al miglior preparatore del Salone. Renderà ancora più ricco il menù, un’esposizione di auto ,americane, classic car, hot-rod… passerella di ospiti d’onore di livello planetario: oltre a quelli già citati, dagli Stati Uniti, ci saranno i customizer Sosa Metal Works, Bob Seeger (Indian Larry Motorcycles), Jeff Holt (V-Twin Visionary), Paul Yaffe, il fotografo Michael Lichter e l’editore di Choppers Magazine Cary Brobeck; dalla Germania: Wanna Be Choppers e Fred Kodlin; dalla Francia: Back Corner Custom Bike; dalla Norvegia: Oslo Motor Show. Sempre, nelle grandi aree esterne di MBE, il pubblico potrà ammirare esibizioni mozzafiato, partecipare a corsi di guida e provare i nuovi modelli con i demo ride. Nella Liqui Moly Arena, si esibiranno i migliori stuntman d’Europa, impegnati nell’attesissimo “International stutmen contest”. Nella stessa pista, vedremo anche i piloti di “Scuola di Polizia” di Mirabilandia, per uno show a due e quattro ruote. MBE 2024 diventerà anche un imperdibile appuntamento, per gli amanti della Vespa, mezzo che, ormai storia, ha rivoluzionato la mobilità degli italiani, iconica espressione di genio, creatività e capacità industriale. Sarà, infatti, attiva una scontistica speciale per gli iscritti al Vespa Club d’Italia (90.000 affiliati, di cui ben 11.000, solo in Veneto), che potranno godere del prezzo del biglietto ridotto (16.-€, anziché 24) ed il parcheggio interno gratuito. Sarà allestita un’area espositiva, dedicata ai modelli e alla cultura “Vespa anni ’80”, con pezzi di particolare pregio, e si potrà dare forza alla campagna “Vespa patrimonio culturale italiano”, che, attraverso una grande petizione popolare (che si potrà sottoscrivere anche in fiera), chiede che la Vespa del ‘900 riceva la tutela dello Stato e non subisca, come veicolo storico, limitazioni alla circolazione. Nel padiglione 7, il settore del turismo in moto, attività verso la quale MBE ha dedicato, per primo, grande attenzione, riconoscendone le potenzialità e le prospettive di crescita. L’area MB Travel è dedicata a tutti gli operatori del settore turistico, che intendono offrire i propri servizi al grande pubblico dei motociclisti. Tour operator, agenzie di viaggi in moto, strutture ricettive - come hotes, campings, bed & breakfasts attrezzati - ma anche moto club e località che operano nel segmento del turismo, quanto mai vitale per l’economia italiana. Si rinnova, in questo campo, la partnership con Wonder Italy, organizzazione che opera sul territorio nazionale in stretta collaborazione con l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia e che proporrà gli eventi del programma 2024. Molto interessanti in questo ambito, i corsi gratuiti offerti in fiera della testata specializzata RoadBook, in collaborazione con il main sponsor Liqui Moly; le diverse lezioni verteranno su argomenti veramente importanti per chi viaggia in moto: la manutenzione del mezzo, la posizione di guida, la disposizione del bagaglio e la navigazione con il GPS. Info, redazione@roadbookmag.it www.roadbookmag.it. Non mancherà Federmoto, di cui MBE è stabilmente partner. Presso lo stand della Federazione Motociclistica Italiana (padiglione 6), sarà possibile ottenere ogni tipo di informazione, in particolare sulle opportunità e i vantaggi che offre il tesseramento, per chi usa abitualmente la moto, per chi ne fa una passione o per chi, in moto, svolge il proprio sport preferito. La partecipazione di FMI accenderà i riflettori sulle competizioni: con la premiazione, sabato 20 alle 15.00, del Campionato Italiano Velocità (CIV), del CIV Junior e del Campionato Italiano Minimoto: un’autentica passerella di fuoriclasse, già affermati, e di future promesse dello sport nazionale. Domenica 21, dalle 11.00, onore del podio per i protagonisti del CIV Classic e del Motocross d’epoca, mentre, alle 15.30, saranno presentati i PATA Talenti Azzurri, giovani leve già selezionate, per partecipare ai campionati nazionali e internazionali 2024. Per il decimo anno, MBE aprirà i suoi padiglioni alla scuola, alla formazione e alla passione degli adolescenti con l’ambizioso progetto MB Education. Per festeggiare questo anniversario, l’appuntamento è firmato e supportato da Yamaha e vedrà proprio i piloti Alessandro Delbianco (World SBK) e Alessandro Botturi (Dakar, AER, Mondiale Enduro) salire in cattedra, con i meccanici e con i responsabili del prodotto Yamaha. Altri top brand, protagonisti dell’iniziativa saranno Liqui Moly e Pirelli, con l’offerta on e off-road Metzeler. Sono attesi, nelle mattinate di venerdì 19 e sabato 20, circa 1.500 studenti delle Scuole superiori dell’Italia centrosettentrionale, accompagnati dai loro insegnanti. Un mix di informazione e di orientamento, che riesce invariabilmente a catturare l’attenzione dei giovani. Altri due i temi portanti di questa edizione: sviluppo tecnologico, nell’industria motociclistica e la sicurezza sulle strade. La manifestazione sarà aperta. con orario continuato 9.00 - 19.0: il relativo biglietto, in prevendita, costa online 21.-€ (+ diritti) ed è disponibile su TicketOne e VivaTicket. Alle casse, attive agli ingressi Can Grande, San Zeno e Re Teodorico, il biglietto costa 24.-€. Ampie sono le formule di agevolazione e di sconto, che interessano i tesserati Federmoto, HOG e Vespa Club d'Italia (riduzione: 16.-€); bambini fino a 5 anni, ingresso gratuito; ragazzi, da 6 a 17 anni, over 65, disabili fino al 79% di invalidità e accompagnatori disabili oltre l'80%, gruppi e comitive composte, da almeno 30 persone, biglietto ridotto (16.-€); disabili oltre l'80% d'invalidità, ingresso gratuito. Ulteriori Info su: www.motorbikeexpo.it. Un grande evento, quindi, che gli amanti della moto apprezzano da sempre e apprezzeranno, sempre più, per il grande spazio che MBE e Veronafiere riservano loro, con un insieme veramente eccezionale di esposizioni e di eventi, che la grandiosa edizione, 2024, proporrà.

Pierantonio Braggio