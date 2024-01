Cura e benessere in stalla. Allevamento veronese, protagonista della puntata di “Gli amici animali” di Raitre, sabato 6 gennaio, alle ore 10.30.



Arianna Nordera, titolare dell'allevamento di bovini da latte, in San Martino Buon Albergo, Verona, sarà la protagonista della trasmissione “Gli amici animali”, che andrà in onda, sabato 6 gennaio 2024 su Rai Tre. “Gli investimenti, lo studio e l’attenzione al benessere animale fanno della sua impresa una delle punte di diamante della zootecnia nazionale, anche grazie alla particolare attenzione riservata alla sostenibilità ambientale – commenta la presidente regionale di Donne Coldiretti Valentina Galesso –. Premiata, recentemente, con la spiga d'argento, per l'innovazione in agricoltura, alla presenza della vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, e della responsabile provinciale, Franca Castellani, Arianna Nordera è una donna di Coldiretti Verona e rappresenta l'impegno di oltre 14mila imprese agricole venete, condotte al femminile”. La storia di questa imprenditrice è anche quella di una intera famiglia: gli oltre mille, capi allevati con una estensione di circa 150 ettari coltivati, impegnano sette cugini, tutti soci della realtà, ed ognuno, con il proprio ruolo in azienda: dalla semina alla lavorazione dei cereali, alla cura e all’alimentazione del bestiame, fino alla gestione dell’impianto biogas, da 100kwatt, compresa l’amministrazione e la contabilità d’ufficio. Un esempio virtuoso - sostiene Coldiretti - che è un punto di riferimento per il territorio regionale e che concorre a far salire il Veneto sul terzo gradino del podio italiano, per numero di capi in allevamento e valore della produzione di latte, che ha raggiunto i 552 milioni di euro, in crescita di circa del 27%. rispetto al 2021.1,2 i milioni di ettolitri prodotti, pari al 9,2% del totale nazionale. Un mirabile esempio di azienda agricola familiare, frutto di saggio impegno, resa fortemente attiva, attraverso la studiata assegnazione di specifiche competenze, tutte in casa, e la cui sinergia è creatrice di alta produttività, senza trascurare il benessere animale e la sostenibilità.

Pierantonio Braggio