Nuova normativa, in tema di “Agriturismo”. Diego Scaramuzza, presidente regionale di Terranostra Coldiretti: 'Con le circolari applicative, nuove sfide, per lo sviluppo turistico rurale’.



“Un provvedimento attesissimo, da migliaia di operatori del settore agrituristico, che si vedono riconoscere, in un aggiornamento legislativo, le tante espressioni di una multifunzionalità, in agricoltura ormai irrinunciabile anche per la società, che vede la sua massima espressione nell’Agriturismo un’eccellenza, tutta Made in italy”. Con queste parole, Diego Scaramuzza, presidente regionale di Terranostra, plaude alle circolari applicative, approvate dalla Giunta del Veneto e fondamentali per applicare la nuova legge, sull'Agriturismo, su cui Coldiretti ha lavorato, con la Regione, per anni, al fine di addivenire ad un testo condiviso e soddisfacente. Tra le modifiche, la nuova modalità di presentazione dei piani agrituristici, che sarà più snella e veloce, con l’invio della documentazione tramite Scia al proprio Suap comunale. Non sarà possibile fare catering o banqueting, ma, in manifestazione fieristiche ed eventi di particolare pregio, gli agriturismi, già autorizzati ad attività di somministrazione, potranno presenziare e, appunto, somministrare pasti e bevande, dopo opportuna segnalazione agli enti competenti in materia. Viene inoltre consentito ufficialmente, e non più solo in via emergenziale, l’asporto e il servizio a domicilio. “Multifunzionalità vuol dire agriturismo - aggiunge il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan - che, oggi, traduciamo anche in cuochi contadini, in enoturismo, oleoturismo, agricampeggio. Dando attuazione alla nuova normativa regionale, offriamo nuove opportunità alle aziende, che coniugano quanto di meglio può offrire il nostro patrimonio enogastronomico alle bellezze paesaggistiche, architettoniche e culturali che rendono il Veneto una regione unica che può offrire mare, pianura, collina e montagna a chi la visita”. “Coldiretti ha fatto degli agriturismi di Terranostra, delle aziende aderenti a Campagna Amica, di tutte le fattorie didattiche e sociali, non solo un fiore all’occhiello - conclude Salvan - ma anche realtà sensibili e vicine a quanti si sono trovati in difficoltà durante i periodi bui della pandemia e che oggi rappresentano una importante opportunità di reddito per le aziende agricole, trattandosi di un mercato non saturo e che può offrire ancora spazi di sviluppo e crescita per le imprenditrici e gli imprenditori pronti a mettersi in gioco con affianco la più importante organizzazione agricola italiana. Ben vengano, dunque, queste norme che sapranno favorire l’attività delle nostre aziende”. Aperture, importanti, che consolidano l’attività agrituristica, che, oltre a dare continuità a tradizioni e a grande storia, nel settore della produzione di beni alimentari, contribuisce fortemente alla diffusione della conoscenza dell’agroalimentare nostrano e, quindi, della nostra campagna. Che, fra l’altro, offre l’opportunità, alle famiglie, di grandi giornate, nel verde e all’aperto.

Pierantonio Braggio