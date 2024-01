Grande Lirica, a Verona, in Sala Antonio Girelli, Verona, posta a disposizione della bella Musica e del bel Canto, dall’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.



L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, Verona, apre le sue porte al gruppo “Lirica Sala Girelli” e ad un nuovo Progetto di musica e di cultura, dedicato al bacino veronese. I concerti si terranno, all’interno della Sala Antonio Girelli, nel gioiello architettonico di Palazzo dei Mutilati, nei pressi di Piazza Bra, mirando a diffondere la cultura operistica e onorando, al tempo, l’importante edificio, che li ospiterà. Con i patrocini, concessi dal Consiglio Regionale del Veneto, dalla Provincia e dal Comune di Verona, gli eventi lirici di Sala Girelli – altre edizioni degli stessi hanno avuto luogo, con ottimo successo, nel recente passato – stanno confermandosi, quale importante riferimento sociale e culturale, nel territorio scaligero. Il Progetto culturale Lirica Sala Girelli, attivando, con continuità, i propri concerti, volti, attualmente, prevalentemente, al pubblico turistico, si pone come obiettivo l’autosostentamento, onde poter creare incontri, dedicati al pubblico giovane ed all’infanzia, in collaborazione con le scuole della zona, per la formazione d’un futuro pubblico dell’Opera, in Verona. Verranno coinvolte anche Università, comprese quelle della Terza età. Prossimi concerti – della durata di sessanta minuti – sono previsti “tutti i venerdì”, alle ore 19, sino al 7 giugno compreso. Eventi speciali saranno il ‘Concerto di San Valentino’, il 14 febbraio, alle ore 19 (durata 75 minuti), e il concerto per la ‘Festa della Donna’, l’8 marzo, alle ore 19 (durata 75 minuti). Lirica Sala Girelli, nell’anno in corso, collaborerà, inoltre, con Opera in Love, ed ospiterà, il 10 e l’11 febbraio, alle ore 19.30, lo spettacolo dal titolo: “Shakespeare incontra l’Opera” (durata 75 minuti). Informazioni ulteriori sui concerti, su: www.LiricaSalaGirelli.com. Un Progetto ed un programma impegnativi, volti a fare conoscere e ad apprezzare la Lirica, dicevamo, dianzi, e a creare vera cultura, non dimenticando, peraltro, che in Verona, la Lirica è grande tradizione e storia. Un grazie a Stella Composta, che ci ha fornito in dati di cui sopra.

Pierantonio Braggio