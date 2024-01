SOPRALLUOGO NEI CANTIERI ATER ALLA PRESENZA DI REGIONE VENETO E COMUNE DI VERONA: EFFICIENTATI E MANUTENTATI 268 AlLOGGI.



Cinque stabili, duecentonovantatre alloggi, 21.732.169 euro di investimento:

questi sono i numeri degli interventi a Fondo Frugose e in via Brioni a Verona.

Cantieri che sono stati visitati dalla Regione Veneto con il consigliere regionale

Alberto Bozza e dal Comune di Verona con l’assessore alle Politiche sociali e

Abitative di Verona Luisa Ceni. Presenti, inoltre, il presidente di ATER Matteo

Mattuzzi, il vicepresidente Emanuele Tosi, il consigliere Giuseppe Mazza, il direttore Franco Falcieri, il RUP Mauro Dian e i funzionari di EnelX e Alperia i

General Contractor che si sono occupati delle lavorazioni.

Questi interventi, finanziati grazie agli incentivi fiscali concessi dal Superbonus

110 %, rientrano in un quadro più amplio di lavorazioni che stanno coinvolgendo circa duemila alloggi a Verona e Provincia, per un spesa di circa 100 milioni di euro. «Vorrei sottolineare - ci spiega soddisfatto il presidente Mattuzzil’importanza di questi numeri, sia in termini di finanziamenti, sia di opere, a significare come, in questi ultimi anni, l’ATER ha lavorato in maniera efficace per

recuperare tutte le risorse disponibili per ristrutturare i propri immobili dal punto di vista sismico ed energetico. I sopralluoghi che abbiamo effettuato in questi giorni, assieme alle autorità , sono a confermare l’efficienza e la tenacia che

abbiamo avuto nel portare a casa gli incentivi fiscali legati al 110 %, obbiettivo

non certo facile. Tra l’altro, ricordo, che nel Veneto solamente le ATER di Verona e Padova hanno saputo cogliere queste opportunità fiscali».

L’intervento a Fondo Frugose (via Marotto e via Gentilin) riguarda duecento alloggi suddivisi in quattro stabili. Le lavorazioni hanno interessato principalmente l’efficientamento energetico con la coibentazione delle pareti, la sostituzione

dei serramenti e degli avvolgibili per un importo complessivo di 14.419.085

euro. Mentre in via Brioni sono novantatre gli appartenenti ed hanno interessato lavorazioni per 7.313.084 euro. Efficientamento energetico e sismico che riguarda la coibentazione e cappotto sismico sulle pareti verticali, la sostituzione

degli impianti di climatizzazione invernale e dei generatori di calore, la sostituzione degli infissi esterni e l’installazione dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia.

Il consigliere regionale Alberto Bozza si dichiara soddisfatto e afferma: «l’ATER

di Verona è un esempio a livello regionale per la mole di lavoro e gli obiettivi

che è riuscita a raggiungere, grazie a questo tipo di incentivi fiscali, non certo

facili da portare a casa. In periodi di difficoltà e di stagnazione economica

come questo è molto importante andare incontro alle famiglie consentendo loro

di avere dei risparmi immediati sui costi delle utenze».

Anche il Comune di Verona elogia il lavoro fatto dall’azienda veronese e lo fa

con le parole dell’assessore Ceni che dichiara soddisfatta: «si daranno alle famiglie case dalle prestazioni notevolmente migliorate, con un’elevata efficienza

energetica e che permetterà loro di risparmiare sulle spese. Il sopralluogo che

abbiamo fatto sui due cantieri, ha permesso di renderci conto di quale sia la

grande mole di lavoro in corso d’opera, realizzata con fondi del Superbonus

110 %. Un doveroso ringraziamento a tutte le persone coinvolte, maestranze,

inquilini e progettisti grazie ai quali è stato possibile svolgere la riqualificazione

energetica nei tempi previsti».