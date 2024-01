Successo di pubblico per “Il Flauto magico”, o “Die Zauberflöte”, in scena, fino a domenica 28 gennaio al Teatro Filarmonico, Verona.



Oltre duemila spettatori, per le prime due date del titolo inaugurale della Stagione d'Opera e Balletto 2024 di Fondazione Arena, “Il Flauto magico”, in scena fino a domenica, al Teatro Filarmonico, Verona. Lo spettacolo, inserito nel Festival “Mozart a Verona”, replica venerdì 26 alle ore 20 e domenica 28 alle 15.30, operando in scena il cast internazionale, diretto da Gianna Fratta, per la regia di Ivan Stefanutti, ed è rappresentazione inaugurale della Stagione d'Opera e Balletto 2024 di Fondazione Arena, appunto, al Filarmonico. Dopo le prime due repliche, pressoché esaurite, con oltre 2 mila spettatori, sono quasi sold out anche le repliche previste per domani, venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Quanto alla storia, il caleidoscopico mondo di “Die Zauberflöte” debuttò a Vienna nel 1791, poco prima della scomparsa di Mozart. La sua "opera tedesca", su libretto dell'amico Schikaneder, racconta la scoperta di sé e dell'amore, sullo sfondo di un'avvincente lotta, fra luce e tenebre: una storia che si può leggere a più livelli come fiaba, racconto di formazione, opera popolare ricca di situazioni comiche e personaggi buffi, elementi e stili diversi, che solleticarono la fantasia del compositore ed allietano, ancora oggi, gli spettatori di tutte le età, con alcune delle pagine più celebri di sempre, scrive Fondazione Arena. Che non dimentica cultori ed appassionati della bella musica, portando in scena, uno dei più attraenti e noti lavori di Wolfgang Amadeus Mozart.

Pierantonio Braggio