Le patrimoniali ci costano quasi 50 miliardi l’anno…, scrive CGIA Mestre… E frenano lo sviluppo economico…



“Sebbene l’Imu sull’abitazione principale sia stata abolita nel 2013, le imposte patrimoniali, che continuano a gravare sugli italiani, garantiscono alle casse dello Stato quasi 50 miliardi di euro l’anno: per la precisione 49,8. Un importo, relativo al 2022, che valeva 2,6 punti di Pil. Un’incidenza che, rispetto al 1990, è addirittura raddoppiata. Complessivamente, fa sapere l’Ufficio studi della CGIA, questa tipologia di prelievo sui beni patrimoniali (siano essi mobili, immobili o finanziari) è composta da una decina di voci[1]. Esse sono: l’Imu/Tasi (gettito nel 2022 pari a 22,7 miliardi di euro), l’Imposta di bollo (7,7 miliardi), il bollo auto (7,2 miliardi), l’Imposta di registro e sostitutiva (6,2 miliardi), il canone Rai-Tv (1,9 miliardi), l’Imposta ipotecaria (1,8 miliardi), l’Imposta sulle successioni e donazioni (1 miliardo), i diritti catastali (727 milioni di euro), l’Imposta sulle transazioni finanziarie (461 milioni) e l’Imposta su imbarcazioni e aeromobili (1 milione). Il trend di crescita del prelievo riconducibile alle imposte patrimoniali in termini assoluti[2] è stato spaventoso: se nel 1990 l’erario ebbe modo di incassare 9,1 miliardi di euro, nel 2000 il gettito ha raggiunto i 25,7 miliardi. Cinque anni dopo, i soldi incassati sono saliti a 30,1 miliardi che nel 2015 sono arrivati a 48,4. Nell’ultimo anno in cui i dati sono disponibili, vale a dire il 2022, la riscossione ha toccato i 49,8 miliardi di euro. L’Imu si paga anche sulle prime case, quelle di lusso: Ricordiamo che l’Imu, sull’abitazione principale, non è stata abolita per tutti. I proprietari degli immobili di tipo signorile (categoria catastale A1), delle ville (A8) e dei castelli/palazzi (A9) continuano a pagarla: ci riferiamo a 68.720 unità immobiliari presenti in Italia che dall’applicazione dell’imposta consentono ai Comuni dove sono ubicati di incassare 80 milioni di euro (anno 2022). Al netto degli immobili della categoria catastale A9, i proprietari delle altre abitazioni di lusso (A1 e A8) versano per ogni unità mediamente poco meno di 3 mila euro l’anno. C’è anche la patrimoniale “indotta”… dall’inflazione: Negli ultimi due anni, l’inflazione si è abbattuta sui conti correnti degli italiani con la forza di una patrimoniale. Al netto dei nuclei, che hanno trasferito una parte dei propri risparmi nell’acquisto di titoli di Stato[3], la stragrande maggioranza ha subito gli effetti negativi della perdita di potere d’acquisto indotta dal fortissimo aumento dei prezzi registrato nel 2022 e nel 2023 (nel biennio pari a +14,2 per cento). Nell’ipotesi che le consistenze dei depositi bancari riferiti al 31 dicembre 2021 siano rimaste le stesse anche negli anni successivi, si ipotizza che le famiglie italiane abbiano subito una “decurtazione” media dei propri risparmi di 6.257 euro, con punte di 9.220 euro in Trentino Alto Adige, 7.432 euro in Lombardia e 7.121 euro in Veneto. A livello provinciale, invece, la perdita di potere d’acquisto più elevata si sarebbe registrata a Bolzano con un importo medio per deposito bancario pari a 10.444 euro, a Milano con 8.677 euro e a Trento con 8.048 euro. No a una nuova patrimoniale, sì al taglio della spesa improduttiva: Nei giorni scorsi alcuni autorevoli esponenti del mondo universitario hanno chiesto l’introduzione di una patrimoniale da applicare agli immobili o alla ricchezza finanziaria degli italiani, con l’obbiettivo di recuperare nuove risorse per fronteggiare con maggiore determinazione il cattivo stato di salute dei nostri conti pubblici. Anche alla luce di quanto riportato più sopra, l’Ufficio studi della CGIA esprime parere negativo all’introduzione di questa misura, non fosse altro perché di tasse (incluse le patrimoniali) ne paghiamo già troppe. Ritenendo comunque indispensabile ridurre il deficit e, conseguentemente, il debito pubblico, sarebbe auspicabile, oltre a una seria lotta all’evasione fiscale, tagliare la spesa pubblica di parte corrente, “rispolverando” la cosiddetta spending review lanciata più di dieci anni fa dall’allora Governo, presieduto dal prof. Mario Monti. Proposta, quest’ultima, che, purtroppo, sembra ormai essere caduta nel dimenticatoio. Di risparmio della spesa, anche attraverso l’efficientamento della nostra macchina pubblica, in ambito politico ormai non ne parla praticamente più nessuno. Le tasse stanno ricorrendo la spesa: Al netto di quanto maturato dopo lo scoppio della crisi pandemica, dall’analisi dell’andamento della finanza pubblica tra il 2010 e il 2019 possiamo notare con buona approssimazione che le entrate fiscali sono cresciute al pari della spesa pubblica totale. Insomma, per non far saltare la tenuta dei conti pubblici, le prime hanno inseguito la seconda, con il risultato che la pressione fiscale in Italia ha ormai superato la soglia del 43 per cento. E’ chiaro che fino a quando non ridurremo la spesa, sarà difficile ipotizzare sia una diminuzione strutturale delle imposte, sia una contrazione del debito pubblico. Certo per abbassare il rapporto debito/Pil potremmo aumentare ulteriormente le entrate, ma questo comporterebbe un ulteriore aumento del carico fiscale: cosa che, obbiettivamente, nessuno ne sente il bisogno”.

________________________ [1] Per imposte patrimoniali si intendono quelle che gravano sulla ricchezza del contribuente, vale a dire sul patrimonio mobiliare/immobiliare e su quello finanziario. Come fa l’Eurostat, le imposte patrimoniali possono essere suddivise in “ricorrenti”, quando sono caratterizzate da prelievi ripetuti nel tempo (ad esempio l’IMU), e “non ricorrenti”, quando l’applicazione avviene a seguito di determinati eventi (ad esempio l’imposta di successione e donazione).[2] E nominali.[3] Secondo alcune stime, comunque, non più del 30 per cento del totale.



Patrimoniale. Un termine, che, se difficile da digerire dal cittadino, più difficile lo è da parte di Economia, la quale ha proprie regole, che la stessa mette in atto, non appena si sente contrariata. Patrimoniale – nulla di nuovo – significa, dal punto di vista strettamente tecnico, nuove imposte, sui beni di “ricchi” – chi decide, sulla definizione di “ricco”? – non senza colpire, al tempo, però, anche chi, non definibile ricco, avendo lavorato e sacrificato una vita, per crearsi un certo modesto benessere, o chi, per esempio, per migliorare la propria situazione, ha dovuto trasferirsi, addirittura, all’estero, lasciando terra, famiglia e casa…, con le relative conseguenze. Una patrimoniale d’oggi, s’aggiungerebbe alle patrimoniali, già in essere – vedi sopra – e, in tal modo, la pressione fiscale, record italiano, dal 43%, d’oggi, andrebbe oltre, con il risultato, non certo nuovo, di frenare ulteriormente l’economia, la crescita, quindi, purtroppo, già stitica… Crescita, che, in fondo, significa Pil migliore e, quindi, Pil, in grado di contenere, almeno parzialmente, l’aumento del pesante debito pubblico, che agghiaccia i nostri occhi, solo leggendo i suoi tredici numeri… Non, dunque, nuova imposizione fiscale, ma l’unica, radicale soluzione: riduzione della spesa pubblica di parte corrente, quella improduttiva – non quella, che, pure, nel risparmio, è a favore del cittadino – della burocrazia e dell’evasione fiscale. Ogni imposta, limita la positiva evoluzione economica… e, quindi, il bene sociale. Intanto, il debito pubblico è, oggi, a 2.850 mld di euro, pari al 151% del Pil.

Pierantonio Braggio