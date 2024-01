IL 2023 DI VOLOTEA A VERONA: TRASPORTATI OLTRE 590.000 PASSEGGERI



Lo scorso anno, il vettore è sceso in pista a Verona con un’offerta complessiva di 15 rotte, 11 delle quali in esclusiva.



La compagnia ha registrato presso lo scalo Valerio Catullo un load factor del 94%.



Verona, 30 gennaio 2024 - Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, rende noti i risultati raggiunti nel 2023 presso l'aeroporto scaligero. Il vettore ha operato più di 3.500 voli (+4% vs 2022), trasportando a livello locale oltre 590 mila passeggeri, con una crescita del 5% rispetto al 2022.

Nel corso del 2023, l’offerta Volotea presso il Valerio Catullo si è articolata in più di 620.000 posti in vendita e 15 rotte, 11 delle quali operate in esclusiva, facendo registrare un load factor del 94%.

I risultati di business positivi si traducono anche in un’offerta di viaggio dagli standard elevati. Nel 2023 a Verona, Volotea ha registrato in media un completion factor – la percentuale di voli operati con successo – del 99%. Si tratta di un valore elevato a cui si aggiunge anche l’OTP15, l’indicatore del tasso medio di puntualità a 15 minuti, che nella base di Verona supera l’80%. Un’offerta di livello riconosciuta da chi ha scelto Volotea per i propri spostamenti aerei: più del 90% dei veronesi iscritti a Megavolotea - il programma che dà diritto a molteplici, esclusivi servizi e promozioni - consiglierebbe la compagnia a familiari e amici.

“Riconfermando l’importanza strategica del mercato italiano, la parola chiave di Volotea per il 2023 nel nostro Paese è stata “consolidamento”. E lo scalo di Verona non fa eccezione, raggiungendo risultati più che positivi – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. La centralità dell’aeroporto veneto nelle nostre strategie di business è dimostrata anche dagli sviluppi previsti per il 2024: sono 6 le nuove rotte già annunciate per quest’anno – Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux – con un incremento dei posti in vendita del 26% rispetto al 2023”.

Risultati Volotea per il 2023 a Verona:

Voli operati: più di 3.500

Passeggeri trasportati: oltre 590 mila

Posti in vendita: 627 mila

Numero rotte operate: 15, 11 delle quali esclusive

Load Factor: 94%

Dipendenti: quasi 70

Volotea in Italia: forti risultati nel 2023 e previsioni di crescita nel 2024

Volotea chiude il suo 2023 in Italia, con un’offerta complessiva di quasi 4 milioni di posti in vendita e oltre 3,5 milioni di passeggeri trasportati. Con quasi 23.000 voli e 160 rotte, la compagnia ha registrato un tasso di occupazione voli del 92%, con una flotta di 11 aeromobili, arrivando a impiegare circa 400 dipendenti.

Nel 2024, Volotea aumenterà la sua capacità in Italia del 16%, con 4,5 milioni di posti offerti. L'apertura di nuove rotte e della sua ottava base italiana a Bari, operativa dalla prossima estate, conferma la volontà della compagnia di continuare a investire nell'economia locale, con l’obiettivo di raggiungere 440 posti di lavoro nel mercato italiano. VOLOTEA

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Quest'anno la compagnia aerea celebrerà il traguardo di 60 milioni di passeggeri trasportati.



Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha basi in 21 città europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bari (novità 2024) Bilbao, Bordeaux, Brest (novità 2024), Cagliari, Firenze (da aprile 2023), Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.



Nel 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà tra 12,5 e 13 milioni di posti (tra il 12% e il 16% in più rispetto al 2023) e effettuerà circa 80.000 voli. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare la propria flotta e opererà con un massimo di 45 Airbus A319 e A320.



Volotea pone particolare attenzione all'aviazione sostenibile e si è impegnata per ridurre del 50% (rispetto al 2012) le proprie emissioni di CO2 per passeggero e chilometro entro il 2025, 5 anni prima dell’obiettivo, originariamente fissato per il 2030.

Ad oggi, Volotea ha lanciato oltre 50 iniziative di sostenibilità che hanno già portato a una riduzione dell'impronta di carbonio per chilometro per passeggero di oltre il 45%. Dal 2022, l'azienda sta lavorando allo sviluppo di tecnologie alternative prive di emissioni e opera il servizio navetta interno di Airbus utilizzando il 34% di carburante per aviazione sostenibile. Volotea collabora inoltre con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti, attualmente di difficile accessibilità, possano essere sviluppati e diffusi nel più breve tempo possibile.

Volotea impiegherà circa 2.000 persone nel 2024, e promuove attivamente la connettività all'interno dei territori in cui ha sede, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il panorama culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto.

Volotea è stata riconosciuta da Skytrax, nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri, come la "Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa" ai World Airline Awards 2023, definiti dai media di tutto il mondo "gli Oscar dell'industria dell'aviazione". La compagnia aerea aggiunge questo riconoscimento alla sua crescente lista di successi, che comprende le due vittorie consecutive come "Compagnia aerea low-cost leader in Europa" ai World Travel Awards del 2021 e del 2022.

Per maggiori informazioni: https://www.volotea.com/it/sala-stampa