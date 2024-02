XXIV “Giornata di raccolta del farmaco”, 600 volontari, in 167 farmacie del Veronese.



La Giornata di Raccolta del Farmaco 2024, prevista per i giorni, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio, è stata annunciata, dal presidente della Provincia, Flavio Pasini; dalla presidente di Federfarma Verona, Elena Vecchioni; da Matteo Vanzan, delegato provinciale del Banco Farmaceutico; da Michele Lonardoni, responsabile Enti del Banco Farmaceutico; da Federico Realdon, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona e della Consulta Regionale; per Agec, dalla presidente, Anita Viviani, e dalla responsabile dei Servizi farmaceutici, Daniela Voi; da Loredana Bavosa, dell’Associazione Farmacisti Volontari in Protezione Civile di Verona e da Francesco Zavarise, dell’Associazione Nazionale Alpini. Durante la settimana, sopra citata, sarà possibile acquistare, presso le 167 farmacie veronesi, che aderiscono all'iniziativa, farmaci da automedicazione, che saranno donati a oltre 20 mila persone bisognose della provincia, assistite attraverso 26 enti caritativi convenzionati, con la Fondazione Banco Farmaceutico. Nelle farmacie scaligere, opereranno 600 volontari, tra cui gli Alpini, per illustrare ai cittadini le finalità della raccolta. In Veneto, quest’anno, sono coinvolte 545 farmacie, cui sono abbinati 134 enti, che assistono circa 70 mila persone, in stato di bisogno. In tutta Italia, la raccolta si svolge in circa 5 mila farmacie. Aderiscono all’iniziativa, promossa da Fondazione Banco Farmaceutico, le farmacie di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite (elenco completo: www.bancofarmaceutico.org). Una Giornata, che merita attenzione, una Giornata che conferma il grande animo solidaristico degli Attori della stessa…, che chiariscono: Siamo immersi, in una cultura, dominata dal pensiero utilitarista e tecnico-scientifico, per il quale l’idea di gratuità o contraddice il bene dell’individuo, o è il risultato dei processi chimici, che definiscono il nostro mondo emotivo o a livello celebrale. Perché, allora, non donare un farmaco, per chi è povero? Perché si tratta d’una scelta che nasce dal riconoscere che ogni cosa, in noi, esprime la ricerca del senso dell’esistenza e del significato delle cose. Ogni nostro gesto rimanda “più in là”, deriva da questa costante tensione, che molti di noi conoscono, come “desiderio di felicità”. Donare un farmaco (o fare il volontario del Banco), quindi, è cosa totalmente umana e ragionevole: abbiamo intuito in questi anni, che donare tempo e risorse per gli altri è gesto misterioso, che non risponde a quel desiderio, una volta per tutte, ma ne sfiora in continuazione, la risposta”, www.bancofarmaceutico.org. Importanti, convincenti iniziative e proposta, che confermano grande sensibilità, vero chi è in istato di bisogno.

Pierantonio Braggio