2024-02-01 Letters. Premio "Cara Giulietta" 2024 alle lettere più belle, ricevute da tutto il globo. 2024-02-01 XXIV "Giornata di raccolta del farmaco", 600 volontari, in 167 farmacie del Veronese. 2024-02-01 "Verona in Love", dal 9 al 14 febbraio 2024. Un evento, che non poteva mancare… Grandi nomi, volontariato, artigianato creativo, talk e food. Un denso programma, volto a raccontare l'amore, in ogni sua forma… 2024-02-01 Anche vignette "dentellate", per la 313ª Fiera di San Valentino, Bussolengo Verona. Create da Giorgio Espen, assieme alla locandina ufficiale, sembrano magnifici francobolli. 2024-02-01 IL GRUPPO VERONAFIERE IN BRASILE PUNTA SUL BRAND DI MARMOMAC PER FAR CRESCERE VITÓRIA STONE FAIR 2024-02-01 Falsi tecnici a Legnago. Le raccomandazioni di Acque Veronesi e dell'amministrazione Comunale. 2024-02-01 "THE TABLE", LA TABULA RASA DELLA CHEF MICOL ZORZELLA 2024-02-01 Al Salce i decenni dell'aeropittura | Save the Date 2024-02-01 Granchio Blu, Paolo Caratossidis: «È già nei nostri menu al ristorante, occorre ora una strategia di valorizzazione» 2024-01-31 Sabato 3 febbraio il congresso di Verona Domani. 2024-01-31 Castagner in crescita continua, trainano le barricate 2024-01-31 A FIERAGRICOLA LE INNOVAZIONI PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 2024-01-31 S'inaugura il nuovo campo da padel a Bardolino 2024-01-31 IL 2023 DI VOLOTEA A VERONA: TRASPORTATI OLTRE 590.000 PASSEGGERI 2024-01-31 Teatro Famiglie 2024: il 4 febbraio, alle 16.00, il Salieri racconta Storie Incartate per Principesse Ribelli