Innovazione a tavola, a quella tavola… Un concetto inedito di “stare a tavola”, al ristorante, un punto di rottura originale, nel mondo della ristorazione, una strada nuova…: né tavoli, né tavolini, all’Antica Amelia di vicolo Due Stelle 5, Verona. Con la riapertura, il prossimo 7 febbraio, ci sarà solo un grande tavolo, da 12 posti, sul quale, gli ospiti condividono, con estranei, un esclusivo viaggio gastronomico, coccolati dalla Chef, in persona, che prende, da sola, le redini del progetto e della relativa attività. Il tutto, denominato “The Table”, è ideato, dalla trentaseienne Chef veronese, Micol Zorzella, che, senza collaboratori, gestisce, in autonomia, pranzi e cene. A modo suo, però… Zorzella: “Non ho trovato il personale qualificato adatto. Allora, ho deciso: punto su di me e sulla mia idea di accoglienza. Punto su questo tavolo”. Nell’antico Amelia Bistrot, nel cuore di Verona, Micol cambia tutto, facendo letteralmente "tabula rasa", dando una scossa, al mondo della ristorazione: via i 10 tavoli, dimezzati i 24 coperti, che hanno reso Antica Amelia un posto unico a Verona, anche per Alessandro Borghese, che nella sua trasmissione ‘4 Ristoranti’ l’ha eletto vincitore della puntata. Domina solo un grande tavolo in legno, attorno al quale sedersi, tutti insieme. “Dal post Covid, la società è mutata, in maniera radicale. La forza lavoro qualificata è sempre più rara… Questa è la mia casa, la mia Amelia. Sono fortunata: ho la possibilità di provare a cambiare le cose. Antica Amelia ha le dimensioni adatte per farlo, il momento è quello giusto e il locale sembra nato, per questo tavolo”. L’innovativa, rivoluzionaria e coraggiosa idea – restaurant-home – che pone al centro del Ristorante la condivisione, è nata, nella notte di San Silvestro. Micol: “Ero più presente, in sala, ed è piaciuto: è stato bellissimo. Tutti erano contenti e si coglieva un cambio di atmosfera, rispetto al pur glorioso passato. Ecco, allora, l’idea di ricominciare, da me. E da questo tavolo”. Vivere l’esperienza culinaria esclusiva di “The Table” è entrare in casa della giovane e talentuosa Chef Micol, casa, nella quale, il tavolo stesso è parte della sua storia. Esso appartiene alla sua famiglia: un vecchio tavolo da lavoro, di cui si era innamorata da piccola, restaurato, e a cui Micol ha fatto aggiungere una bordura in ferro. È il tavolo dei ricordi, il suo regalo di matrimonio, il tavolo, sul quale, suo figlio disegnava, il tavolo delle riflessioni e delle discussioni importanti. Un tavolo, che, per motivo di spazio, era stato smontato e abbandonato, in un magazzino. “Ma, ho sempre saputo che quel tavolo era destinato a me e, infatti, è tornato”, racconta la Chef, che, al tavolo, serve lei stessa: gli ospiti di “The Table” la avranno in esclusiva. “I vini, in accompagnamento, sono scelti da me, ma, resterà comunque. la mia piccola e selezionata carta dei vini. L’idea in più? Non solo una proposta alcolica: al momento della presentazione, i clienti potranno scegliere anche la versione analcolica”. I menù sono quattro, creati dalla Chef, cercando di accontentare i gusti di tutti. “The Table” aprirà, dal mercoledì al sabato, proponendo un menù diverso, ogni sera. E a pranzo? “The Table” propone un easy lunch, a prezzo fisso, da mercoledì a sabato, con la possibilità di scegliere il piatto principale. Sarà un pranzo veloce, condividendo l’unico tavolo, come prevede il nuovo format… Il progetto “The Table”, al momento, ha una durata sei mesi, “ma, non è un gioco” – precisa la Chef -: “è la mia vita, è la mia carriera. Quando ho aperto Amelia, nel 2017, avevo una squadra efficiente, avevo collaboratori affidabili, ben ricompensati, anche a livello economico. Tutto ciò, in questa “nuova” società, è venuto a mancare, non solo nel mio ristorante: la cronaca lo ha spesso sottolineato”. Riassumendo, “The Table” non è un progetto “social”, ma, punta il faro, su un tema sociale, un problema attuale e profondo, che Micol vuole risolvere, secondo i seguenti principi: – entrare a casa di Micol, l’Antica Amelia, in un modo nuovo ed esclusivo, nello “stile Amelia” di sempre: eclettico, sofisticato, vintage, fusion, intriso di familiarità e gusto, in cui, condividere un po’ del proprio tempo e ci si fa coccolare, dalla Chef, in persona; – “The Table” è un locale, tutto anima e sentimento. Ambiente, dunque, basato sulle seguenti sei regole: 1. I posti disponibili sono solamente 12; 2. Si cena, tutti insieme, in un unico tavolo, alla stessa ora, per cui bisogna essere puntuali; 3. Ogni sera, un menù diverso, non modificabile, ma, si cercherà di venire incontro alle esigenze degli ospiti; 4. Il menù è proposto, in abbinamento a una selezione di vini, da scoprire al momento; 5. Chi c’è seduto al tavolo? “Non posso saperlo”, dice Micol, “ma, una cosa so: non è uno speed date. Non volontariamente, almeno”… ; 6. Si prenota solo online: “Scegli, a sentimento, in base al menù proposto o in base alla data, e goditi “The Table”. Conclude Micol Zorzella: “Spero sia una strada percorribile, non solo da me, ma anche da altri, come risposta a una ristorazione stanca, umanamente e professionalmente svalutata”. Ringraziamo Anna Martellato, per averci fatto conoscere una novità particolare, in tema di ristorazione, e auguriamo alla Chef, Micol Zorzella, che la sua iniziativa innovatrice, volta a creare comprensione, amicizia e allegria, incontri il massimo successo. Ulteriori informazioni e prenotazioni, su: info@ristoranteamelia.it. Nella foto: Micol Zorzella e il suo tavolo…



