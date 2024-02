Dal 9 all’11 febbraio 2024 il filo rosso dell’amore di “Lago di Garda in Love” intreccerà la bellezza dei comuni lacustri e si farà motore di una strategica azione di destagionalizzazione.



Il lago di Garda pronto ad accogliere gli innamorati di tutto il mondo. Il weekend di San Valentino da vivere sulle rive del Benaco attraverso un centinaio di iniziative, eventi e scorci “in love”. Appuntamento dal 9 all’11 febbraio nei comuni aderenti e partner del circuito di Lago di Garda in Love. Tra le novità, il podcast per scoprire i luoghi più romantici, il Bardolino Village e la tappa della gara di regolarità “Giulietta&Romeo”. A Ronzone la prima “Ciaspolada in Love” nella foresta amata dalla Principessa Sissi.

Bardolino, 6 febbraio 2024 - L'amore vista lago non conosce crisi. Nemmeno in occasione della settima edizione di Lago di Garda in Love, Lungolago d’Amore che dal 9 all’11 febbraio vedrà come capitali dell’amore Torri del Benaco, Bardolino, Lazise e animerà i comuni aderenti di Castelnuovo del Garda e Malcesine insieme alle cittadine special guests Innsbruck (Austria), Montagnana (Padova), Soave (Verona) e il gemellaggio con Ronzone (Trento). Pronti gli allestimenti che vestiranno d’amore le destinazioni del Garda, un forte richiamo che rivitalizza i centri benacensi oltre la classica stagione turistica. In programma tanti eventi diffusi ad accesso libero. Alcuni in condivisione, altri studiati ad hoc su piazze, monumenti e palcoscenici costruiti per l’occasione come quello principale di Piazza Vittorio Emanuele a Lazise attrezzato per ospitare cover band e per il lancio dei soffi d’amore, coriandoli a forma di cuore. Intense anche le attività del Bardolino Village, tensostruttura a Parco Carrara Bottagisio, così come grande è l’attesa per la tappa della Coppa Giulietta&Romeo, il primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche organizzato da ACI Verona e per il podcast gratuito di Lago di Garda in Love già disponibile sul sito. Una serie di audio-racconti per scoprire storia, cultura, enogastronomia, natura e sport dei borghi della riviera. A grande richiesta tornano i punti selfie in love, le segnaletiche per le passeggiate romantiche, la bacheca dei messaggi del cuore, i baci ad alta quota, il trekking dell’amore. E ancora mercatini in love, monumenti illuminati di rosso, concerti, street band e cooking show. Il tutto avvolto dalla magica atmosfera del lago d’inverno. Rientra nelle iniziative del circuito anche la prima “Ciaspolada in Love” a Ronzone, domenica 11 febbraio con il via alle 10:30 alle Regole di Malosco. Una passeggiata romantica, non competitiva, a libera partecipazione e guidata nella foresta dove la Principessa Sissi amava passeggiare nei suoi soggiorni a Villa Imperiale, al passo della Mendola. Saranno inoltre svelate in concomitanza del weekend di Lago di Garda in Love (e proseguiranno fino al 24 aprile) le installazioni CrackingArt a Soave, riproduzioni colorate e in larga scala di animali collocate nei luoghi più conosciuti del “borgo dei borghi” nell’est veronese. L’inaugurazione ufficiale di Lago di Garda in Love, Lungolago d’Amore con le autorità è in programma sabato 10 Febbraio alle 11:30 a Torri del Benaco. Per l'occasione nel porticciolo sarà allestito un mercatino artistico artigianale per degustare alcuni prodotti tipici del territorio. Nel grande cuore rosso di moquette, le coppie potranno scattare foto ricordo cartacee con una vecchia macchina fotografica degli anni ‘20. Tutti i giorni, le iniziative “in love”. In tutti i comuni aderenti postazioni Selfie in Love caratterizzate dal grande Cuore di Lago di Garda in Love per scattare una foto romantica da condividere sui canali social dell’evento (Facebook e Instagram) con @tag e hashtag #lagodigardainlove e #lungolagodamore. Passi che fanno bene al cuore con la Passeggiata dell’Amore, ovvero i paesaggi più romantici di Lago di Garda in Love. Da Bardolino, accompagnati da Cupido e speciali indicazioni, si potrà raggiungere Garda (4 Km) o Lazise percorrendo il lungolago (5 km). Per i più sportivi il Trekking dell’Amore con partenza da Lazise domenica 11 alle ore 10: camminata ad anello di 13 km con sosta per il pranzo. A Malcesine la passeggiata tra le vie ciottolate del borgo medievale permetteranno di ammirare il Castello Scaligero illuminato di rosso nei giorni dell'evento. Irresistibile il Bacio ad Alta Quota a quasi 1800 metri d’altezza, in vetta al Monte Baldo: la Funivia di Malcesine – Monte Baldo per ammirare il Lago di Garda da una prospettiva unica. Pronta ad ospitare tutti gli innamorati la struttura vetrata del Bardolino Village nel parco di Villa Carrara Bottagisio, ingresso libero con musica dal vivo e tanta animazione vista lago. Non perdere l’occasione di lasciare il tuo Messaggio del Cuore sulla grande bacheca di Lago di Garda in Love. Le frasi più belle scritte nell’arco dei giorni dell’evento verranno omaggiate con soggiorni ad Innsbruck e sulla sponda veronese del Lago di Garda, viaggi in treno fino a Monaco, dolci ricordi e salite sul Monte Baldo. A Torri del Benaco la tappa da non perdere è il Cuore Rosso del Lago allestito in Piazza Calderini, un simbolo che porterà fortuna a tutti coloro che si baceranno al suo interno e da ammirare dall’alto dalla Terrazza d’Amore del Castello Scaligero. Altro rito propiziatorio quello della Pietra dell’Amore di Bardolino, la Preonda, tavola di pietra rosa situata nei pressi del porto vecchio. Leggenda narra che le coppie che girano intorno a questa antica pietra siano baciate da felicità e buona sorte. Tanta Musica in Love sul main stage di Piazza Vittorio Emanuele a Lazise (Manuel Malò Band, Disco Stajare, LaSiFa Band, Joe DiBrutto). Da qui l’ultimo giorno di manifestazione verrà chiamato il Bacio lungo un minuto e verrà sparata una cascata di coriandoli a forma di cuore. Chi troverà il cuore giallo con la scritta “Stringhetto” riceverà in omaggio un dolce ricordo. Per concludere, tutti i giorni nel centro di Torri del Benaco, Lazise e Bardolino, presenti i Mercatini in Love e per tutti e quattro i tramonti alcuni monumenti si vestiranno d’amore al calar della sera. Per l’iniziativa Rosso di Sera verranno illuminati di rosso la Dogana Veneta a Lazise, il palazzo municipale di Bardolino e i Castelli Scaligeri di Torri del Benaco e Malcesine.

Programma nel dettaglio per ogni giorno di manifestazione sul sito www.lagodigardainlove.it (anche in inglese) Sarà possibile vivere le emozioni anche in forma digitale attraverso i social istituzionali Lago di Garda in Love, Facebook ed Instagram. Post, stories e reel permetteranno agli utenti di immergersi o condividere i diversi momenti d’amore in riva al lago. Una rete sempre più ampia che ha già messo in connessione migliaia di utenti. Main sponsor: Stringhetto, confetture e cioccolato Con il patrocinio di: Comunità del Garda, Federalberghi Garda Veneto

Official Sponsor: Gardaland, Funivia Malcesine Monte Baldo, Consorzio di Tutela del Radicchio di Verona I.G.P., ATV Azienda Trasporti Verona, Serit, DB Bahn Italia Sponsor Tecnici: Fondazione Bardolino Top, RadioPico, RadioStudio+, CarboniAdv, ACI Automobile Club Verona