2024-02-07 L’irrigazione del sistema LEB vale 1 miliardo di euro in Veneto. Sperimentazione e ricerca promuovono il valore della produzione agricola veneta. Dati e progetti in corso. 2024-02-07 Ad Isola della Scala, Verona, De.Co. – marchio di protezione e di valorizzazione di prodotti e di piatti, determinanti le identità tipico-culturali di un luogo e di una comunità – per quattro piatti tipici, basati su ricette della tradizione. 2024-02-07 Il Papà del Gnòco e la sua corte hanno incontrato le scuole… Un partecipato momento, per far conoscere ai più giovani l’affascinante tradizione del Carnevale. 2024-02-06 Aigul Akhmetshina sarà “Carmen, all’Arena di Verona Opera Festival 2024. Debutterà, nel suo ruolo simbolo, il 5 e il 13 luglio, nello spettacolo di Franco Zeffirelli. Già in vendita i biglietti, per le due date e per tutto il Festival 2024. 2024-02-06 POLIZIA LOCALE. INVESTE DUE PEDONI SULLE STRISCE PEDONALI E PRESENTA UNA PATENTE FALSA. ALTRI DUE DENUNCIATI PER TENTATA CONVERSIONE DI PERMESSO DI GUIDA 2024-02-06 POLIZIA LOCALE. INDIVIDUATO RICETTATORE DI BICICLETTE RUBATE CHE OCCUPAVA ABUSIVAMENTE STABILE IN VIA BASSO ACQUAR 2024-02-06 POLIZIA LOCALE. CONTROLLI A TAPPETO IN PIAZZALE GUARDINI CON DENUNCE E SEQUESTRI 2024-02-06 LA MARCIA INDIETRO DELLA UE SUI PESTICIDI NON AIUTA GLI AGRICOLTORI, LI DANNEGGIA 2024-02-06 Dal 9 all’11 febbraio 2024 il filo rosso dell’amore di “Lago di Garda in Love” intreccerà la bellezza dei comuni lacustri e si farà motore di una strategica azione di destagionalizzazione. 2024-02-06 AGRICOLTURA, CONTE (LEGA): BENE RITIRO LEGGE SUI PESTICIDI, MA ORA UE FERMI L’INVASIONE DI CIBO DALL’ESTERO 2024-02-06 La Chef, Micol Zorzella, Verona: rivoluzione all’Antica Amelia - provvede a tutto Micol stessa... Per gli ospiti, un unico tavolo, da 12 posti, in un esclusivo viaggio gastronomico. 2024-02-06 Von der Leyen salva le produzioni-base della dieta mediterranea. Ce ne parla Coldiretti Verona. 2024-02-06 Consorzio di Tutela Vini della Valpolicella. Amarone pensa al futuro: meno metodo, più equilibrio e territori 2024-02-05 PROGETTO ANAGRAFE DECENTRATA. RIAPERTO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE BORGO ROMA NELLA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5^ 2024-02-05 PIACE IL MERCATO KM ZERO IN PIAZZA VITTORIO VENETO. I RESIDENTI SCRIVONO AL COMUNE PER RENDERLO PERMANENTE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su