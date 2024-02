2024-02-17 SICUREZZA: RIMOSSI TEMPORANEAMENTE 40 CASSONETTI IN ZONA FIERA 2024-02-17 A Forza di essere Vento. 23 febbraio omaggio a Fabrizio De André al Camploy 2024-02-16 Carenza di medici, in Veneto. Assessore Lanzarin: “Necessario garantire i servizi, calmierare il mercato e rispondere a norme nazionali, sulle esternalizzazioni”. 2024-02-16 Camera di Commercio di Verona: Pasqua è in arrivo e le imprese cercano lavoratori, nei settori commercio e turismo. 2024-02-16 NUOVA VITA AGLI EDIFICI DELL’EX SCALO MERCI. COMUNE E FS SISTEMI URBANI AL LAVORO PER IL RIUSO TEMPORANEO DEGLI EDIFICI DISMESSI. 2024-02-16 TORNA ‘Il RISTORANTE TIPICO’ CON I PRODOTTI DELL’INVERNO 2024-02-16 “Curi-AMO IL GALILEI”: AMIA IN PRIMA FILA CON GLI STUDENTI DEL LICEO MOBILITATI PER L’AMBIENTE E LA DIFFERENZIATA 2024-02-16 Lago di Garda in Love ...tutto pronto per il secondo weekend degli innamorati! (17 e 18 febbraio 2024) 2024-02-15 MOMENTO STORICO PER IL RECUPERO DELL’ EX ARSENALE. SI RIQUALIFICANO LA PALAZZINA DI COMANDO E LA CORTE CENTRALE E SI REALIZZA LA GRANDE AREA VERDE 2024-02-15 VERONA MOUNTAIN FILM FESTIVAL. DAL 22 AL 25 FEBBRAIO ALPINISMO, ARRAMPICATA ED ESPLORAZIONE IN SCENA ALLA GRAN GUARDIA 2024-02-15 VERONA IN LOVE: DOMANI SERA AL CAMPLOY MARCO ONGARO PRESENTA IL NUOVO ALBUM “LA SPIA CHE TI AMAVA” 2024-02-15 Teatro Salieri 2023-24: sul palco Enrico Pieranunzi e il Trio Orchestra con Blues & Bach: The Music of John Lewis 2024-02-15 “La Rondine” di Giacomo Puccini, al Teatro Filarmonico, Verona. Fondazione Arena omaggia Puccini, con la sua opera, più rara e raffinata, e inaugura il Centenario pucciniano, dopo ventidue anni, dall’unica volta a Verona. 2024-02-15 Innovazione: “chiama.ai” e servizio-clienti della Ristorazione… Positivi riscontri al ristorante Locanda del Viandante, Villafranca, Verona… 2024-02-14 AL VIA LE ATTIVITA’ AL GIARDINO D’ESTATE. PRIMO APPUNTAMENTO VENERDÌ CON IL VILLAGGIO DEL CARNEVALE ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su