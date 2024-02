Antonio Provolo (Verona,1801-1842), sacerdote, umile e saggio educatore dei sordomuti e, in tale campo, innovatore geniale ed inventore della musicoterapia. Presentato il progetto Effatà, in tale importante disciplina. Unico, in Italia, è ispirato agli st



Un progetto scientifico, Effatà, sorto dalle radici del genio di don Antonio Provolo, è stato presentato, in concomitanza con l’inaugurazione di una nuova aula dell’Istituto Fortunata Gresner, dedicata alla musicoterapia. Il progetto, dovuto alla collaborazione, fra l’Istituto Gresner e il Conservatorio di Musica Dall’Abaco di Verona, mira a percorsi di ricerca, sugli effetti della musica, sull’integrazione e sul benessere dei ragazzi, con disabilità motoria o cognitiva. Al convegno, dedicato ad: “Antonio Provolo, un genio contemporaneo. Coraggio, Intuizione, Modernità”, che si è tenuto al teatro Gresner, Stradone Antonio Provolo, Verona, sono intervenuti, il vescovo di Verona, Mons. Domenico Pompili, il direttore dell’Istituto Gresner, Carlo Nogara, il vicedirettore del Conservatorio Dall’Abaco, Edoardo Maria Strabbioli, Paolo Caneva, professore al Conservatorio ed Elena Fasoli, musicoterapeuta, presso il Gresner. Erano presenti il questore Roberto Massucci, l’assessore alle Politiche educative, Elisa La Paglia, Catia Zambon, presidente nazionale Agesc, e alcuni tra i maggiori esperti della vita e della ricerca scientifica di don Antonio Provolo, che hanno illustrato la sua storia personale, inserita nel momento storico della Verona del tempo e, nel dettaglio, la metodologia, che stava alla base del suo innovativo insegnamento. “Il convegno e il progetto sono dedicati alla città di Verona, alla Congregazione della Compagnia di Maria e a chi vuole riscoprire una grande figura della nostra città – ha dichiarato Carlo Nogara, direttore dell’Istituto Fortunata Gresner -. Si potrà così conoscere il carisma del nostro Fondatore, cioè l’Effattà, un aprirsi evangelico a nostro Signore, che si concretizzò in un impegno unico. Provolo, infatti, fu un prete rivoluzionario, che grazie al suo coraggio e alla sua grande generosità, dedicò la vita ai più umili, rinunciando ad una brillante carriera nel canto. La sua figura, il suo impegno e i suoi studi sono assolutamente attuali. All’Istituto Gresner, vogliamo omaggiarlo, dando vita a un progetto di musicoterapia unico, in continuità con colui, che è stato pioniere della materia. L’istituto insieme al Conservatorio, e con il supporto di un comitato scientifico, creato ad hoc, studierà gli effetti della musicoterapia, su un caso concreto. Siamo fieri di ospitare una realtà, che non è soltanto un unicum, nel territorio veronese, ma anche tra le primissime esperienze in Italia. Speriamo che questo nostro progetto, sostenuto anche da Regione Veneto e Ulss 9, possa essere replicato, in altre scuole e in altre città”. Prete innovatore, Provolo visse una vita, tra ricerca e solidariet, nei confronti degli ultimi. Dotato di una voce angelica, don Provolo fu il pioniere dell’educazione dei sordomuti, donando dignità a persone che all’epoca vivevano ai margini della società. Il sacerdote ebbe competenze in esegesi biblica, musicoterapia, musicologia, pedagogia e fisica, acquisite grazie ai suoi studi e ai suoi molteplici viaggi in Europa. Il suo metodo rivoluzionario permise ai sordomuti – che, “senza udito e senza favella, sono ragionevoli, al pari di noi “– di parlare attraverso il canto. La sua metodologia unica e pionieristica è illustrata, nel suo manuale principale, testimonianza della grande modernità di un uomo vissuto, duecento anni fa, ma che ha proposto soluzioni, in ambito di musicologia, che tutt’oggi risultano valide ed innovative. “Questa aula nasce dall’intuizione di Antonio Provolo – ha sottolineato il vescovo, mons. Pompili – che è stato un vero genio dell’educazione: dal canto è riuscito a dare la parola a chi ne era privato. Soprattutto, questo progetto, è l’occasione perché nella nostra città si sviluppi una forma di educazione alla musica, che dà possibilità a tutti di essere introdotti nel mondo dell’esperienza artistica”. “Oltre 20 anni fa – spiega il vice direttore Strabbioli – il Conservatorio aveva iniziato ad occuparsi di musicoterapia, quindi, quando questa sinergia è maturata ci è sembrato naturale collaborare. Come Conservatorio abbiamo potuto portare i nostri laureati in una realità ideale per sviluppare tutte le conoscenze e integrare le due istituzioni. Speriamo di farlo diventare un progetto pilota per tante altre realtà veronesi e della nostra regione”. Se il progetto Effetà è grande iniziativa terapeutico-educativa, volta, molto generosamente a eliminare, per quanto possibile, disabilità e a socialmente restituire, chi da questa è colpito, essa è, al tempo, validissimo mezzo, per dovutamente fare conoscere la grande opera, di Antonio Provolo – “Fondatore dell’Istituto dei Sordo Muti di Verona” – e della sua Congregazione, sempre e molto attiva, nel campo dell’educazione. A, sicuramente manchevole completamento, di quanto sopra, merita d’essere segnalato che fu, in via Enrico Noris – traversa di via Mazzini, un tempo, ci si dice, denominata via San Nicolò – in edificio, oggi, non più esistente, al numero civico 3, che Antonio Provolo, come vi recita un’epigrafe ad hoc, “istituì, fra i primi d’Italia, nell’ottobre 1830, una scuola pei sordomuti, cui donava, con il canto, la vita della parola”…! Fu, quindi, nel 1841, che, sempre in Verona, Parrocchia di San Luca, don Provolo creò l’Istituto della Comunità femminile, per giovani sordomute, con la fattiva, sentita collaborazione di Fortunata Gresner e Giulia Avanzi.

Pierantonio Braggio