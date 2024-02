Pubblicit

Gioved 22 Febbraio 2024 ADIGE Estero Budapest Opere | Testate | Redazione | Contatti HOME | Photogallery | VideoGallery | Segnalati da voi | I più visti 2024-02-22 Granchio blu. Presidente Zaia: “Produzioni identitarie azzerate. Ora, si dia seguito alla richiesta di ‘stato di calamità’. Regione Veneto stanzia nuovi fondi per cattura del granchio”. 2024-02-21 LA SFILATA DEL VENERDI’ GNOCOLAR 2024 SI FARA’ NEL FINE SETTIMANA TRA IL 26 E IL 28 APRILE 2024-02-21 Con i Silvestri in mostra e in città, con concerto 2024-02-21 Alessandro Farina e Giacomo Pedranzini hanno condiviso le loro esperienze personali in materia di etica, sostenibilità e creatività al Simposio mondiale "Risveglio alla sacra missione dell’umanità" 2024-02-21 ASSEMBLEA IN AREA TEST: TOCCA ALLA SETTIMA 2024-02-21 Acque Veronesi interviene in diverse vie di Colognola ai Colli. Partono i lavori di estensione e separazione della rete fognaria per l’efficientamento del sistema depurativo. 2024-02-21 AGSM-AIM: ”Dorotea e Luigi”- il dono di Flò”. Presentazione del primo volume, a colori, della collana di Fiabe, per bambini, sul tema delle energie rinnovabili. 2024-02-21 S. Messa, in ricordo di Padre Terenzio Zardini, sabato 24 febbraio, a San Bernardino, Verona. 2024-02-21 Arrestiamo meno evasori, ma, recuperiamo più soldi. Sottratti indebitamente al fisco 11,2 euro ogni 100 incassati. 2024-02-20 SICUREZZA URBANA. POTENZIATI I CONTROLLI IN CENTRO, UN ARRESTO, DENUNCE E OLTRE 90 DASPO IN UNA SETTIMANA 2024-02-20 AGRICOLTURA, CONTE (LEGA): CAMBIARE L’EUROPA PER SALVARE IL SETTORE E LA SOVRANITÀ ALIMENTARE 2024-02-20 PONTE NUOVO BOZZA (FI): “RISTORI E TAGLIO TASSE PER ESERCENTI VITTIME DEL CANTIERE INFINITO” 2024-02-20 Verona 8/03 Press Preview: CLAIRE FONTAINE A PALAZZO MAFFEI/ un'opera del collettivo in dialogo con l'antico, su bellezza e uso del corpo femminile 2024-02-20 Seconda settimana del ???????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? di Verona: musica, danza, contaminazioni ed eventi diffusi nella città 2024-02-19 Veneto: cala l’economia sommersa e anche l’evasione. Sottratti, indebitamente, al fisco 9,5 euro, ogni 100 versati al fisco. ADIGE TV: Home Verona Sette News Ricerca sul sito su Verona Vicenza Venezia Rovigo Treviso